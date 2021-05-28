Путин назвал «всплеском эмоций» события вокруг Белоруссии

Сочи, 28 мая. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал «всплеском эмоций» события, связанные с республикой.

Лидеры двух стран встретились в Сочи 28 мая. Это третий визит Лукашенко в Россию за 2021 год. Путин поприветствовал белорусского лидера в начале встречи.

«Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом еще до очередного витка», — сказал российский президент.

Лукашенко продолжил фразу Путина, подтвердив, что встреча обсуждалась еще до начала «всплеска эмоций».

Ранее Путин поддержал идею Лукашенко о свободном передвижении граждан по территории стран — членов ЕАЭС.