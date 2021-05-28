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28 мая 19:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:07
Политика
Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Лукашенко
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
Экономика
Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами
18:46
Общество
Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы
18:46
Политика
Лукашенко приехал на встречу с Путиным с чемоданом документов по Ryanair
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Американские журналисты рассказали об «арктическом сигнале» США для России

Армия
Американские журналисты рассказали об «арктическом сигнале» США для России
wikipedia.org  /  Public Domain

Вашингтон, 28 мая. Военно-воздушные силы США развернули бомбардировщики B-1 на авиабазе Орланд в Норвегии ради «сигнала» в сторону России.

С таким заявлением выступили авторы портала 19fortyfive. По их мнению, американские военные хотят дать знак Москве о своем намерении «проводить операции в стратегически важном арктическом регионе».

Кроме этого, Вашингтон отправил бомбардировщики B-52 Stratofortress для совместных маневров с норвежскими истребителями F-16 Fighting Falcon. Такие же соединения самолетов были развернуты в Индо-Тихоокеанском регионе и остальных частях Европы.

Стоит отметить, что Россия в последнее время фиксирует усиление активности авиации стран НАТО у своих границ. Однако ВС РФ в этой ситуации были модернизированы до того уровня, чтобы называться одной из самых передовых армий в мире. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

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россия сша арктика
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