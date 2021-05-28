Американские журналисты рассказали об «арктическом сигнале» США для России

Вашингтон, 28 мая. Военно-воздушные силы США развернули бомбардировщики B-1 на авиабазе Орланд в Норвегии ради «сигнала» в сторону России.

С таким заявлением выступили авторы портала 19fortyfive. По их мнению, американские военные хотят дать знак Москве о своем намерении «проводить операции в стратегически важном арктическом регионе».

Кроме этого, Вашингтон отправил бомбардировщики B-52 Stratofortress для совместных маневров с норвежскими истребителями F-16 Fighting Falcon. Такие же соединения самолетов были развернуты в Индо-Тихоокеанском регионе и остальных частях Европы.

Стоит отметить, что Россия в последнее время фиксирует усиление активности авиации стран НАТО у своих границ. Однако ВС РФ в этой ситуации были модернизированы до того уровня, чтобы называться одной из самых передовых армий в мире. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.