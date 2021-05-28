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новостей
19:07
Политика
Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Лукашенко
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
Экономика
Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами
18:46
Общество
Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы
18:46
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Все новости

В Мексике задержали лидера румынской мафии

Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
Global Look Press  /  ZUMAPRESS.com

Мехико, 28 мая. Сотрудники генеральной прокуратуры Мексики задержали предполагаемого лидера румынской мафии Флориана Тудора по прозвищу «Речину» («Акула» на румынском языке), его планируют экстрадировать. Глава преступной организации во время ареста оказал сопротивление, а его адвокат набросился на сотрудников надзорного ведомства. Сообщение о задержании появилось в официальном аккаунте прокуратуры.

Тюдор был арестован по запросу правительства Румынии, на родине его обвиняют в организации преступной группировки, вымогательствах и покушении на убийство. Нападение на сотрудников полиции и прокуратуры попало на видео.

«Адвокат Флориана избил сотрудников федеральной полиции; оба были привлечены к ответственности и арестованы; они будут переданы в федеральную прокуратуру за соответствующие преступления», — сообщили в прокуратуре.

Кража с банковских карт

По данным прокуратуры, группировка, возглавляемая Тудором, занималась клонированием данных кредитных карт (скиммингом) в городах Ривьера-Майя, Канкун, Саюлита, Пуэрто-Вальярта, Тихуана и других популярных туристических местах Мексики. Преступники установили в различных местах более 100 банкоматов Intacash с со специальными чипами, которые считывали данные.

По показаниям одного из свидетелей, они копировали данные около тысячи карт в месяц и снимали в среднем по 200 долларов, таким образом «зарабатывая» по 240 млн долларов в год. С начала своей деятельности в 2014 году до середины 2019 года злоумышленники предположительно похитили более 1 млрд долларов. О преступлениях стало известно в результате журналистского расследования, проведенного Центром по исследованию коррупции и организованной преступности, которое объединяет репортеров из Восточной Европы.

Связи с правительством Мексики

Согласно расследованию Центра по исследованию коррупции, Флориан Тудор пользовался защитой властей штата Кинтана-Роо. Его уже арестовывали в 2019 году, но отпустили благодаря процедуре ампаро (судебный механизм, распространенный в латиноамериканских странах, позволяющий любому лицу обжаловать нарушение своих прав и свобод. — Прим. ФАН) — несмотря на то, что при нем были три пистолета и около 25 тысяч долларов наличными. Тюдор объяснил ношение оружия тем, что ему приходится сопротивляться полиции, которая якобы вымогала у него деньги. Кроме того, он пожаловался, что его «пытали и грабили» во время его короткого пребывания под стражей.

В Мексике задержали лидера румынской мафии скиммеров Флориана Тудора
Федеральное агентство новостей  / 

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мексика румынская мафия скиммеры
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