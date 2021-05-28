В Мексике задержали лидера румынской мафии

Мехико, 28 мая. Сотрудники генеральной прокуратуры Мексики задержали предполагаемого лидера румынской мафии Флориана Тудора по прозвищу «Речину» («Акула» на румынском языке), его планируют экстрадировать. Глава преступной организации во время ареста оказал сопротивление, а его адвокат набросился на сотрудников надзорного ведомства. Сообщение о задержании появилось в официальном аккаунте прокуратуры.

#FGRInforma: Florián “T”, fue detenido en la #CDMX por personal de la Fiscalía General de la República con fines de extradición a petición del Gobierno de Rumania, por delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.



➡️https://t.co/ceOo5WwfHa pic.twitter.com/0Hfv7CHoQs — FGR México (@FGRMexico) May 27, 2021

Тюдор был арестован по запросу правительства Румынии, на родине его обвиняют в организации преступной группировки, вымогательствах и покушении на убийство. Нападение на сотрудников полиции и прокуратуры попало на видео.

«Адвокат Флориана избил сотрудников федеральной полиции; оба были привлечены к ответственности и арестованы; они будут переданы в федеральную прокуратуру за соответствующие преступления», — сообщили в прокуратуре.

Кража с банковских карт

По данным прокуратуры, группировка, возглавляемая Тудором, занималась клонированием данных кредитных карт (скиммингом) в городах Ривьера-Майя, Канкун, Саюлита, Пуэрто-Вальярта, Тихуана и других популярных туристических местах Мексики. Преступники установили в различных местах более 100 банкоматов Intacash с со специальными чипами, которые считывали данные.

По показаниям одного из свидетелей, они копировали данные около тысячи карт в месяц и снимали в среднем по 200 долларов, таким образом «зарабатывая» по 240 млн долларов в год. С начала своей деятельности в 2014 году до середины 2019 года злоумышленники предположительно похитили более 1 млрд долларов. О преступлениях стало известно в результате журналистского расследования, проведенного Центром по исследованию коррупции и организованной преступности, которое объединяет репортеров из Восточной Европы.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido a Florián Tudor, uno de los supuestos líderes de la organización criminal rumana que operaba en los principales focos turísticos de México duplicando las tarjetas de crédito

????️ @micaelav_

https://t.co/7HaxUbBZM2 — EL PAÍS México (@elpaismexico) May 28, 2021

Связи с правительством Мексики

Согласно расследованию Центра по исследованию коррупции, Флориан Тудор пользовался защитой властей штата Кинтана-Роо. Его уже арестовывали в 2019 году, но отпустили благодаря процедуре ампаро (судебный механизм, распространенный в латиноамериканских странах, позволяющий любому лицу обжаловать нарушение своих прав и свобод. — Прим. ФАН) — несмотря на то, что при нем были три пистолета и около 25 тысяч долларов наличными. Тюдор объяснил ношение оружия тем, что ему приходится сопротивляться полиции, которая якобы вымогала у него деньги. Кроме того, он пожаловался, что его «пытали и грабили» во время его короткого пребывания под стражей.