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28 мая 19:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:09
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:07
Политика
Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Лукашенко
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
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Экономика
Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами
18:46
Общество
Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы
18:46
Политика
Лукашенко приехал на встречу с Путиным с чемоданом документов по Ryanair
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Российский ФБР займется делом задушенного полицией австралийца Нумбы

Весь мир
Российский ФБР займется делом задушенного полицией австралийца Нумбы
flickr.com  / 

Таунсвилл, 28 мая. Австралийский абориген Тревор Кинг, известный среди соотечественников как Нумба, был убит офицерами полиции города Таунсвилл при задержании. Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) заявила в своем Telegram-канале, что считает дело Нумбы случаем полицейского произвола и готова оказать помощь семье жертвы.

Кинг погиб ранним утром 10 февраля 2018 года. Известно, что в тот день он был в состоянии токсического опьянения — дышал парами бензина. Он ушел из дома, прихватив с собой электропровод. Его жена Реджина Мэйтесон вызвала полицейских, чтобы они не допустили, чтобы он причинил вред себе или окружающим. Она предупредила, что Нумба страдает от болезни сердца.

Прибыв на место около половины второго ночи, полицейские приступили к жесткому задержанию Тревора Кинга — по их словам, мужчина попытался «подло» ударить одного из них. Оружия у него при себе не было. Правоохранители повалили 39-летнего мужчину, после чего надавил ему коленом на спину, чтобы надеть наручники, а другой применил «давление на боковые сосуды шеи» (LVNR) — удушающий прием, который до сих пор применяется полицией Австралии, несмотря на возражения правозащитников. При неправильном применении такой прием легко приводит к удушью.

Жена Тревора Кинга, которая присутствовала при аресте, бросилась домой за лекарствами. Когда она вернулась, она обнаружила мужа без сознания, у него изо рта шла пена. На место вызвали скорую, однако парамедики не смогли помочь — по их словам, этому мешало плохое освещение и наручники на руках у пострадавшего. В результате сотрудники медицинской бригады не смогли определить, что у Кинга наступила остановка сердца и не применили приемы сердечно-легочной реанимации до тех пор, пока не было слишком поздно.

До сих пор по делу Нумбы не было вынесено судебное решение — слушания начались лишь спустя три года, в феврале 2021-го. Как отмечает австралийское агентство National Indigenous Times, в феврале 2018 года Тревор Кинг стал пятым убитым полицией представителем коренного населения за пять недель. Главной темой судебных слушаний стали действия полиции и парамедиков — обвинение настаивает, что именно их действия привели к смерти аборигена. В российском ФБР также считают действия правоохранителей полицейским произволом.

Фонд борьбы с репрессиями — некоммерческая правозащитная организация, созданная при содействии российского бизнесмена Евгения Пригожина. Своей миссией сотрудники ФБР видят борьбу за права человека и против полицейского насилия во всем мире, а также поддержку гражданских активистов, которые борются за права пострадавших от правоохранителей и представителей государства.

Инициативная группа правозащитников направила письма к генеральному прокурору и главе МВД, а также премьер-министру Австралии Скотту Моррисону с требованием дать разъяснения по делу Тревора Кинга.

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австралия аборигены полицейское насилие
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Все новости / Весь мир / Российский ФБР займется делом задушенного полицией австралийца Нумбы
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