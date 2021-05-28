Таунсвилл, 28 мая. Австралийский абориген Тревор Кинг, известный среди соотечественников как Нумба, был убит офицерами полиции города Таунсвилл при задержании. Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) заявила в своем Telegram-канале, что считает дело Нумбы случаем полицейского произвола и готова оказать помощь семье жертвы.

Кинг погиб ранним утром 10 февраля 2018 года. Известно, что в тот день он был в состоянии токсического опьянения — дышал парами бензина. Он ушел из дома, прихватив с собой электропровод. Его жена Реджина Мэйтесон вызвала полицейских, чтобы они не допустили, чтобы он причинил вред себе или окружающим. Она предупредила, что Нумба страдает от болезни сердца.

Initiative Group of Foundation to Battle Injustice has started reviewing materials related to the police violence against Trevor King.https://t.co/uX1SnzDyel — Foundation to Battle Injustice (@FBIProject) May 28, 2021

Прибыв на место около половины второго ночи, полицейские приступили к жесткому задержанию Тревора Кинга — по их словам, мужчина попытался «подло» ударить одного из них. Оружия у него при себе не было. Правоохранители повалили 39-летнего мужчину, после чего надавил ему коленом на спину, чтобы надеть наручники, а другой применил «давление на боковые сосуды шеи» (LVNR) — удушающий прием, который до сих пор применяется полицией Австралии, несмотря на возражения правозащитников. При неправильном применении такой прием легко приводит к удушью.

Жена Тревора Кинга, которая присутствовала при аресте, бросилась домой за лекарствами. Когда она вернулась, она обнаружила мужа без сознания, у него изо рта шла пена. На место вызвали скорую, однако парамедики не смогли помочь — по их словам, этому мешало плохое освещение и наручники на руках у пострадавшего. В результате сотрудники медицинской бригады не смогли определить, что у Кинга наступила остановка сердца и не применили приемы сердечно-легочной реанимации до тех пор, пока не было слишком поздно.

До сих пор по делу Нумбы не было вынесено судебное решение — слушания начались лишь спустя три года, в феврале 2021-го. Как отмечает австралийское агентство National Indigenous Times, в феврале 2018 года Тревор Кинг стал пятым убитым полицией представителем коренного населения за пять недель. Главной темой судебных слушаний стали действия полиции и парамедиков — обвинение настаивает, что именно их действия привели к смерти аборигена. В российском ФБР также считают действия правоохранителей полицейским произволом.

Фонд борьбы с репрессиями — некоммерческая правозащитная организация, созданная при содействии российского бизнесмена Евгения Пригожина. Своей миссией сотрудники ФБР видят борьбу за права человека и против полицейского насилия во всем мире, а также поддержку гражданских активистов, которые борются за права пострадавших от правоохранителей и представителей государства.

Инициативная группа правозащитников направила письма к генеральному прокурору и главе МВД, а также премьер-министру Австралии Скотту Моррисону с требованием дать разъяснения по делу Тревора Кинга.