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08:14
Политика
Медведев рассказал, что «Единую Россию» отличает от КПСС
08:14
Политика
Правоохранители проводят обыск в квартире Дмитрия Гудкова
08:00
Экономика
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
08:00
Общество
Международный день защиты детей: история, традиции, интересные факты
07:58
Политика
«Сливший» базу данных экс-сотрудник ФБК* рассказал о «показухе» в петербургском штабе
07:54
Общество
Число невыездных из-за долгов россиян достигло более 5 млн
07:53
Шоу-бизнес
Страстный поцелуй Тилля Линдеманна с Аглаей Тарасовой спровоцировал слухи о романе
07:52
Политика
Медведев заявил, что Россия устала от конфронтации с западными странами
07:50
Политика
Переговоры Байдена и Путина можно рассекретить
07:43
Экономика
Глава ВТБ рассказал о планах банков на случай усиления санкций США
07:31
Политика
Медведев заявил, что в России останутся две или три крупные партии
07:29
Общество
Солист Rammstein выпустил клип Ich hasse Kinder в День защиты детей
07:24
Общество
Россияне пересядут на электромобили через 20-30 лет
07:20
Общество
Полиция пришла с обысками к экс-председателю «Открытой России»
07:00
Происшествия
Пожарные потушили огонь возле телецентра на севере Сахалина
06:59
Общество
Способ пресечь участие подростков в незаконных акциях назвали в МВД России
06:55
Происшествия
Один человек погиб в ночном ДТП в Новосибирске
06:36
Происшествия
Уровень воды в реках Хабаровска может достигнуть опасной отметки к 10 июня
06:35
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Международный день защиты детей: история, традиции, интересные факты

Общество
Международный день защиты детей: история, традиции, интересные факты
Федеральное агентство новостей  / 

В первый день лета многие страны мира отмечают один из важнейших праздников — Международный день защиты детей. Это один из самых старых международных праздников: решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной благополучию детей. Конгресс Международной демократической федерации женщин в Париже официально утвердил этот праздник только в ноябре 1949 года. Впервые его отмечали уже в 1950 году, тогда участие в нем приняло 51 государство. С тех пор Международный день защиты детей отмечается каждый год 1 июня.

Необходимость празднования этого дня появилась именно в конце 40-х годов из-за последствий Второй мировой войны. Она оставила многих детей без родителей и домов, из-за чего они были вынуждены жить на улицах. Это приводило к воровству и попрошайничеству, а некоторые дети просто умирали от голода или различных болезней.

Цель празднования

Международный день защиты детей был просто необходим в то время. Сейчас этот праздник считается одним из самых значимых в России, о нем знают не только взрослые, но и сами дети.

Международный день защиты детей: история, традиции, интересные факты
pixabay.com  / 

Цель праздника — это просвещение всех о тех проблемах и трудностях, с которыми встречаются в своей жизни дети. Этот день напоминает нам о том, как важно знать и соблюдать права каждого ребенка.

Проблемы

Дети из разных стран сталкиваются с различными проблемами. В Европе большой проблемой считают негативное воздействие интернета. В странах Африки и Азии детям угрожает голод, военные конфликты и неграмотность. Неудивительно, что в таких государствах уровень детской смертности во много раз выше среднего.

В России здоровье детей ухудшается: за последнее десятилетие значительно выросло число детей, страдающих различными психическими расстройствами. Среди детей и подростков участились случаи агрессии, вандализма и суицида.

Проблема брошенных детей и сирот в нашей стране актуальна как никогда. Детские дома переполнены: детей бросают или родителей лишают прав на воспитание из-за асоциального образа жизни. Такие дети не знают, что такое жить в полной и любящей семье. 

Флаг

Это один из немногих праздников, у которого есть свой флаг. На зеленом полотне изображена планета, на которой стоят пять детей красного, синего, белого, черного и желтого цветов. Все они тянут руки друг другу: это символизирует единство, несмотря на то что все люди разные.

Международный день защиты детей: история, традиции, интересные факты
pixabay.com  / 

Традиции

В Международный день защиты детей в разных городах мира организуются различные мероприятия: выставки детских рисунков, выступления творческих коллективов, конкурсы. Также в этот день проходят спортивные мероприятия, за победу в которых дети получают призы и цветные воздушные шары. В кинотеатрах показывают мультфильмы, а по радио играют детские песни.

Также в этот день проходят акции в поддержку детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Благотворительные акции и концерты, средства от которых посылают в детские дома и больницы, стали частью Международного дня защиты детей.

Так, например, поддержка и защита требуется детям с особенностями развития. Они страдают от нападок общества и невозможности получить хорошее образование. От непонимания и непринятия в обществе, несмотря на возможность учиться и работать, страдают дети с ДЦП, аутизмом и другими заболеваниями. Шанс на образование и реализацию себя — тоже своего рода борьба за права ребенка.

Международный день защиты детей: история, традиции, интересные факты
pixabay.com  / 

Также в России в Международный деть защиты детей в Санкт-Петербурге проходит акция «Белый цветок». Ее цель — сбор средств для тяжелобольных детей и привлечение общественного внимания к проблемам онкологии у детей.

Интересные факты

  1. Островное государство в Восточной Африке — Сейшелы отмечают не День защиты детей, а целый месяц.
  2. В этот день также отмечается всемирный день родителей. Он был провозглашен на 66 сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2012 года.
  3. Некоторые страны отмечают Международный день защиты детей не 1 июня, а 20 ноября — в день утверждения Конвенции прав ребенка.

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дети праздник день защиты детей
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