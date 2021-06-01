Международный день защиты детей: история, традиции, интересные факты

В первый день лета многие страны мира отмечают один из важнейших праздников — Международный день защиты детей. Это один из самых старых международных праздников: решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной благополучию детей. Конгресс Международной демократической федерации женщин в Париже официально утвердил этот праздник только в ноябре 1949 года. Впервые его отмечали уже в 1950 году, тогда участие в нем приняло 51 государство. С тех пор Международный день защиты детей отмечается каждый год 1 июня.

Необходимость празднования этого дня появилась именно в конце 40-х годов из-за последствий Второй мировой войны. Она оставила многих детей без родителей и домов, из-за чего они были вынуждены жить на улицах. Это приводило к воровству и попрошайничеству, а некоторые дети просто умирали от голода или различных болезней.

Цель празднования

Международный день защиты детей был просто необходим в то время. Сейчас этот праздник считается одним из самых значимых в России, о нем знают не только взрослые, но и сами дети.

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Цель праздника — это просвещение всех о тех проблемах и трудностях, с которыми встречаются в своей жизни дети. Этот день напоминает нам о том, как важно знать и соблюдать права каждого ребенка.

Проблемы

Дети из разных стран сталкиваются с различными проблемами. В Европе большой проблемой считают негативное воздействие интернета. В странах Африки и Азии детям угрожает голод, военные конфликты и неграмотность. Неудивительно, что в таких государствах уровень детской смертности во много раз выше среднего.

В России здоровье детей ухудшается: за последнее десятилетие значительно выросло число детей, страдающих различными психическими расстройствами. Среди детей и подростков участились случаи агрессии, вандализма и суицида.

Проблема брошенных детей и сирот в нашей стране актуальна как никогда. Детские дома переполнены: детей бросают или родителей лишают прав на воспитание из-за асоциального образа жизни. Такие дети не знают, что такое жить в полной и любящей семье.

Флаг

Это один из немногих праздников, у которого есть свой флаг. На зеленом полотне изображена планета, на которой стоят пять детей красного, синего, белого, черного и желтого цветов. Все они тянут руки друг другу: это символизирует единство, несмотря на то что все люди разные.

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Традиции

В Международный день защиты детей в разных городах мира организуются различные мероприятия: выставки детских рисунков, выступления творческих коллективов, конкурсы. Также в этот день проходят спортивные мероприятия, за победу в которых дети получают призы и цветные воздушные шары. В кинотеатрах показывают мультфильмы, а по радио играют детские песни.

Также в этот день проходят акции в поддержку детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Благотворительные акции и концерты, средства от которых посылают в детские дома и больницы, стали частью Международного дня защиты детей.

Так, например, поддержка и защита требуется детям с особенностями развития. Они страдают от нападок общества и невозможности получить хорошее образование. От непонимания и непринятия в обществе, несмотря на возможность учиться и работать, страдают дети с ДЦП, аутизмом и другими заболеваниями. Шанс на образование и реализацию себя — тоже своего рода борьба за права ребенка.

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Также в России в Международный деть защиты детей в Санкт-Петербурге проходит акция «Белый цветок». Ее цель — сбор средств для тяжелобольных детей и привлечение общественного внимания к проблемам онкологии у детей.

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