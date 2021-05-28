Заслуженный тренер России Валерий Газзаев приехал в Чувашию

Чебоксары, 28 мая. Именитый российский тренер Валерий Газзаев прибыл в Чувашскую Республику с двухдневным визитом.

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев приехал в Чувашию 28 мая. Планируется, что экс-тренер ЦСКА и сборной России проведет рабочую встречу с главой региона Олегом Николаевым. Кроме того, Газзаев откроет турнир по мини-футболу памяти депутата Игоря Кушева.

На следующий день именитый тренер в Чебоксарах поучаствует в церемония закладки памятного камня, символизирующего начало реконструкции спортивного объекта. Более того, Газзаев поприветствует участников и гостей предолимпийского чемпионата России по ходьбе.

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