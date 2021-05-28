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28 мая 20:38
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новостей
20:38
Общество
Туристы пожаловались, что отель в Крыму отменил их раннее бронирование без причины
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Происшествия
Седовласая воровка украла из примерочной в Петербурге дорогостоящий iPhone
20:37
Происшествия
Тонированный Mercedes протаранил автомобиль ДПС во время погони в Сочи
20:36
Армия
В ЕС готовы помочь Армении и Азербайджану в разрешении конфликта
20:34
Политика
Пашинян заявил об очень теплых отношениях с Путиным
20:34
Спорт
Головин и Дзюба номинированы на звание «Спортсмен года» по версии GQ
20:30
Экономика
РЭО активно развивает систему раздельного мусоросбора в РФ
20:29
Общество
Соловьев обезоружил Гришковца в ответ на оскорбление о «тесноте» в России
20:27
Шоу-бизнес
Ида Галич и Настя Ивлеева помирились после конфликта
20:25
Политика
Миронов рассказал об ожиданиях от сотрудничества с актером Стивеном Сигалом
20:21
Общество
Нижний Новгород выбирает территории для реновации
20:19
Политика
Два часа прошло с начала переговоров Путина и Лукашенко
20:18
Общество
«Добрые люди» в Самаре будут отлавливать и стерилизовать собак за 21 млн рублей
20:18
Общество
Политика руководства Калифорнии превращает Лос-Анджелес в столицу бомжей
20:16
Общество
Иностранцы рассказали об удивительных особенностях русских красавиц
20:15
Общество
Дачникам назвали способы избежать штрафа за сорняки
20:11
Происшествия
Врачи спасли молодого петербуржца от смерти после передозировки лекарствами
20:09
Происшествия
Родственники обнаружили тело пропавшего мужчины после крушения вертолета в Белом море
20:02
Происшествия
Агрессивный подросток жестоко избил 14-летнего мальчика до потери сознания
20:01
Экономика
Эксперты спрогнозировали падение спроса на жилье в Санкт-Петербурге
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Птенцы редких хохлатых пингвинов вылупились в Шенбруннском зоопарке

ФАН-ТВ
Птенцы редких хохлатых пингвинов вылупились в Шенбруннском зоопарке

Хохлатые пингвины не боятся людей и охотно берут пищу из рук. Это легко понять по кадрам, которые появились в Сети на днях.

11 очаровательных малышей в зоопарке Шенбрунн быстро осваиваются в новом для них мире. Смотрители зверинца внимательно следят за тем, как птицы набирают вес. Юных пингвинов кормят сельдью и шпротами. Ежедневно каждый птенец съедает до 20 небольших рыб.

Этот вид пингвинов с желтыми пучками перьев на голове нечасто можно встретить в зоопарках. В Европе такие птицы живут всего в пяти зверинцах. Зоопарк в Шенбрунне участвует в программе по сохранению вида.

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австрия птицы вена животные зоопарк природа
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Все новости / ФАН-ТВ / Птенцы редких хохлатых пингвинов вылупились в Шенбруннском зоопарке
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