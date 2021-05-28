Птенцы редких хохлатых пингвинов вылупились в Шенбруннском зоопарке

Хохлатые пингвины не боятся людей и охотно берут пищу из рук. Это легко понять по кадрам, которые появились в Сети на днях.

11 очаровательных малышей в зоопарке Шенбрунн быстро осваиваются в новом для них мире. Смотрители зверинца внимательно следят за тем, как птицы набирают вес. Юных пингвинов кормят сельдью и шпротами. Ежедневно каждый птенец съедает до 20 небольших рыб.

Этот вид пингвинов с желтыми пучками перьев на голове нечасто можно встретить в зоопарках. В Европе такие птицы живут всего в пяти зверинцах. Зоопарк в Шенбрунне участвует в программе по сохранению вида.