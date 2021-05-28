Леди Гагу, Джастина Бибера и BTS убрали из спецвыпуска «Друзей» в Китае

Пекин, 28 мая. Спецвыпуск популярного сериала «Друзья» претерпел неожиданные изменения в Китае. Зрители из КНР не увидели в этом эпизоде некоторых мировых звезд.

Выпуск под названием «Друзья: Воссоединение», в котором актеры сериала снова собрались вместе на съемочной площадке, показали на трех китайских онлайн-платформах. Однако каждая из них немного сократила видео, и в итоге спецвыпуск лишился шести минут хронометража.

Например, из видео убрали эпатажную американскую певицу Леди Гагу, южнокорейский бойзбенд BTS и канадского певца Джастина Бибера. В Сети предположили, что звезд вырезали из спецвыпуска, поскольку их прошлые слова или действия негативно отражались на образе Китая и его жителей. В китайской версии специального эпихода «Друзья: Воссоединение» также не показали нескольких поклонников нетрадиционной ориентации.

Премьера спецвыпуска популярного сериала состоялась на платформе HBO Max. Посмотревшие видео критики назвали плюсы и минусы этого воссоединения.