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28 мая 19:09
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новостей
19:09
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:07
Политика
Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Лукашенко
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
Экономика
Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами
18:46
Общество
Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы
18:46
Политика
Лукашенко приехал на встречу с Путиным с чемоданом документов по Ryanair
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Леди Гагу, Джастина Бибера и BTS убрали из спецвыпуска «Друзей» в Китае

Общество
Леди Гагу, Джастина Бибера и BTS убрали из спецвыпуска «Друзей» в Китае
instagram.com  /  @ladygaga

Пекин, 28 мая. Спецвыпуск популярного сериала «Друзья» претерпел неожиданные изменения в Китае. Зрители из КНР не увидели в этом эпизоде некоторых мировых звезд.

Выпуск под названием «Друзья: Воссоединение», в котором актеры сериала снова собрались вместе на съемочной площадке, показали на трех китайских онлайн-платформах. Однако каждая из них немного сократила видео, и в итоге спецвыпуск лишился шести минут хронометража.

Например, из видео убрали эпатажную американскую певицу Леди Гагу, южнокорейский бойзбенд BTS и канадского певца Джастина Бибера. В Сети предположили, что звезд вырезали из спецвыпуска, поскольку их прошлые слова или действия негативно отражались на образе Китая и его жителей. В китайской версии специального эпихода «Друзья: Воссоединение» также не показали нескольких поклонников нетрадиционной ориентации.

Премьера спецвыпуска популярного сериала состоялась на платформе HBO Max. Посмотревшие видео критики назвали плюсы и минусы этого воссоединения.

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китай леди гага друзья
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Все новости / Общество / Леди Гагу, Джастина Бибера и BTS убрали из спецвыпуска «Друзей» в Китае
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