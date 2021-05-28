Санкт-Петербург, 28 мая. Член Русского географического общества и председатель Дворянского собрания в Петербурге Ирина Павлова призвала молодежь изучать историю своей семьи и России.

Павлова выступила на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», участники которой обсудили ключевые события Цусимского сражения, состоявшегося 28 мая 1905 года.

По ее словам, государство должно стимулировать интерес молодежи к изучению истории своей семьи и страны. При этом необходимо создавать новые методы и программы популяризации данного предмета.

«Нужны новые методы и программы, чтобы им было интересно. Чтобы они понимали, что если они не будут знать историю семьи, не будут знать историю страны, то они не будут понимать существующие процессы, а это важно для их развития», — пояснила она.

Павлова также добавила, что главным для изучения истории является желание. По ее словам, в настоящее время можно получить доступ к любым архивам, которые позволят узнать информацию о прабабушке или прадедушке.

Стоит отметить, что в последнее время читатели портала Yahoo News Japan и других японских СМИ выступают с критикой в адрес Москвы из-за укрепления обороноспособности Дальнего Востока и учений, которые российские военные проводят в Арктике. При этом японцы все чаще вспоминают об итогах Цусимского сражения, воинственно заявляя, что Токио пора обзавестись ядерным оружием.