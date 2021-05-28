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19:09
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:07
Политика
Песков рассказал, сколько продлятся переговоры Путина и Лукашенко
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
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Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами
18:46
Общество
Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы
18:46
Политика
Лукашенко приехал на встречу с Путиным с чемоданом документов по Ryanair
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Член РГО Павлова призвала молодежь изучать историю своей семьи и страны

  /   Обновлено: 28 мая 2021 18:36
Общество
Член РГО Павлова призвала молодежь изучать историю своей семьи и страны
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 28 мая. Член Русского географического общества и председатель Дворянского собрания в Петербурге Ирина Павлова призвала молодежь изучать историю своей семьи и России.

Павлова выступила на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», участники которой обсудили ключевые события Цусимского сражения, состоявшегося 28 мая 1905 года.

По ее словам, государство должно стимулировать интерес молодежи к изучению истории своей семьи и страны. При этом необходимо создавать новые методы и программы популяризации данного предмета.

«Нужны новые методы и программы, чтобы им было интересно. Чтобы они понимали, что если они не будут знать историю семьи, не будут знать историю страны, то они не будут понимать существующие процессы, а это важно для их развития», — пояснила она.

Павлова также добавила, что главным для изучения истории является желание. По ее словам, в настоящее время можно получить доступ к любым архивам, которые позволят узнать информацию о прабабушке или прадедушке.

Стоит отметить, что в последнее время читатели портала Yahoo News Japan и других японских СМИ выступают с критикой в адрес Москвы из-за укрепления обороноспособности Дальнего Востока и учений, которые российские военные проводят в Арктике. При этом японцы все чаще вспоминают об итогах Цусимского сражения, воинственно заявляя, что Токио пора обзавестись ядерным оружием.

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россия япония история молодежь павлова
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