Лукашенко может искупаться в Черном море по предложению Путина

Сочи, 28 мая. Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко воспользоваться моментом, пока он находится на побережье Черного моря, и искупаться.

Глава российского государства в ходе беседы отметил хорошую погоду, которая сопровождает встречу политиков на протяжении почти целого дня. По его словам, море постепенно становится теплее. В ответ Лукашенко выразил признательность за предложение и пообещал принять решение в преддверии скорых выходных.

Ранее в Сочи стартовали переговоры глав государств. На встрече политики обсудят проблемы международного уровня и актуальные вопросы регионального значения. В Кремле отметили, что заседание больше носит экономический характер.