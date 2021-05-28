Убийцы супругов-военных в США могли служить вместе с их родственником

Ричмонд, 28 мая. Полиция Вирджинии арестовала подозреваемых в убийстве военнослужащих США. Жертвами стали супруги, которых застрелили рано утром во дворе дома. Появились подробности инцидента.

Трагедия случилась в округе Фэрфакс, где двое молодых людей расстреляли супругов-военнослужащих ВС США. Погибшими оказались ветераны боевых действий Эдвард и Бренда М., которые были хладнокровно убиты в собственном дворе в Спрингфилде, сообщает The Fox News.

По информации сотрудников правоохранительных органов, потерпевшим было 55 и 63 года соответственно. Оба супруга в прошлом служили военными врачами, а Эдвард до сих пор был в действующей армии.

«Два выдающихся военных ветерана были застрелены во дворе своего дома. Они служили общине много-много лет», — говорится в рапорте.

Спустя какое-то время после убийства полиции удалось выйти на след преступников. Стражи порядка получили наводку от местного жителя, он описал машину подозреваемых. Тогда полицейские взяли под стражу первого фигуранта. Вскоре был найден и его подельник.

На скамье подсудимых оказались двое темнокожих американцев — 20-летний Ронни М. и 19-летний Д"Анджело С. Молодым людям было предъявлено сразу несколько обвинений: в убийстве второй степени и в применении огнестрельного оружия при совершении тяжкого преступления.

В полиции добавили, что за несколько дней до трагедии из того же дома поступил звонок о краже со взломом. По версии правоохранителей, эти инциденты были связаны. Стражи порядка пока не определились с мотивом преступления, но считают, что это это могло быть следствием ранее случившегося конфликта. Следователи выяснили, что подозреваемые и родственник погибших военных были сослуживцами. Расследование продолжается.