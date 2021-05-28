Убийцы супругов-военных в США могли служить вместе с их родственником

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 мая 19:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
Экономика
Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами
18:46
Общество
Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы
18:46
Политика
Лукашенко приехал на встречу с Путиным с чемоданом документов по Ryanair
18:45
Политика
Путин назвал «всплеском эмоций» события вокруг Белоруссии
Все новости
28 мая 19:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
Экономика
Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами
18:46
Общество
Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы
18:46
Политика
Лукашенко приехал на встречу с Путиным с чемоданом документов по Ryanair
18:45
Политика
Путин назвал «всплеском эмоций» события вокруг Белоруссии
Все новости

Убийцы супругов-военных в США могли служить вместе с их родственником

Происшествия
Убийцы супругов-военных в США могли служить вместе с их родственником
flickr.com  /  Radek Kucharski

Ричмонд, 28 мая. Полиция Вирджинии арестовала подозреваемых в убийстве военнослужащих США. Жертвами стали супруги, которых застрелили рано утром во дворе дома. Появились подробности инцидента.

Трагедия случилась в округе Фэрфакс, где двое молодых людей расстреляли супругов-военнослужащих ВС США. Погибшими оказались ветераны боевых действий Эдвард и Бренда М., которые были хладнокровно убиты в собственном дворе в Спрингфилде, сообщает The Fox News.

По информации сотрудников правоохранительных органов, потерпевшим было 55 и 63 года соответственно. Оба супруга в прошлом служили военными врачами, а Эдвард до сих пор был в действующей армии.

«Два выдающихся военных ветерана были застрелены во дворе своего дома. Они служили общине много-много лет», — говорится в рапорте.

Спустя какое-то время после убийства полиции удалось выйти на след преступников. Стражи порядка получили наводку от местного жителя, он описал машину подозреваемых. Тогда полицейские взяли под стражу первого фигуранта. Вскоре был найден и его подельник.

На скамье подсудимых оказались двое темнокожих американцев — 20-летний Ронни М. и 19-летний Д"Анджело С. Молодым людям было предъявлено сразу несколько обвинений: в убийстве второй степени и в применении огнестрельного оружия при совершении тяжкого преступления.

В полиции добавили, что за несколько дней до трагедии из того же дома поступил звонок о краже со взломом. По версии правоохранителей, эти инциденты были связаны. Стражи порядка пока не определились с мотивом преступления, но считают, что это это могло быть следствием ранее случившегося конфликта. Следователи выяснили, что подозреваемые и родственник погибших военных были сослуживцами. Расследование продолжается.

Вернуться назад

сша убийство смерть гибель вс вирджиния военнослужащие супружеская пара
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 132668 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 52303 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 41421 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 34686 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
Политика 29934 26 мая 2021
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
Все новости / Происшествия / Убийцы супругов-военных в США могли служить вместе с их родственником
Рейтинг@Mail.ru