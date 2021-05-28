Чартерные рейсы в популярные у россиян города получат субсидии от кабмина

Москва, 28 мая. Председатель Правительства России Михаил Мишустин согласовал порядок субсидирования внутрироссийских чартеров. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно постановлению, туркомпании получат возмещение 50% затрат на организацию чартера. Компенсации смогут получить те фирмы, которые задействуют для перевозки граждан как минимум шесть парных рейсов по одному маршруту и перевозят не менее 300 туристов.

Отмечается, что решение о запуске такой программы было принято по итогам визита премьер-министра в Горный Алтай, где прошла встреча с представителями туристической отрасли страны.

На эти цели в правительстве выделили 1,2 миллиарда рублей. Перечень субсидируемых направлений поручено определить Ростуризму, отметили в пресс-службе.

Правительство РФ также одобрило выделение денежных средств туроператорам в целях обеспечения прироста внутренних турпотоков. Такая мера позволит сократить стоимость и повысить уровень конкурентоспособности внутрироссийского туристского продукта.