НОДС представило правительству Судана проект мирного соглашения

Джуба, 28 мая. Посреднический комитет передал правительственной делегации Судана проект рамочного соглашения, представленный Народно-освободительным движением Судана (НОДС) — Север. Это произошло на первом же предварительном заседании мирных переговоров.

Представители Хартума пообещали рассмотреть документ до 31 мая, то есть в тот день, когда стороны должны перейти от подготовительного этапа к непосредственным обсуждениям.

О передаче проекта соглашения сообщил пресс-секретарь южносуданской посреднической группы Дио Матук, указав, что в него включены также положения Декларации принципов, подписанной между НОДС и правительством Судана в марте 2021 года.

«Текущий раунд переговоров между двумя сторонами будет решающим в достижении всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира», — выразил надежду Матук.

Среди прочего Декларация принципов содержит пункты о формировании единой национальной суданской армии, отделении религиозных институтов от государства и мирном урегулировании разногласий.

Первое переговорное заседание проходило под председательством главы правительственной делегации и члена Суверенного совета Судана Шамсуддина Каббаши и генерального секретаря НОДС Аммара Амуна.

Представитель Хартума Халед Омар Юсеф заявил во время своего выступления, что начало диалога открывает новую страницу в истории африканской страны.

«У переходного правительства есть серьезное желание написать новую историю и построить будущее страны»,— добавил он, подчеркнув стремление всех участников к достижению мира.

Открытие переговорной сессии состоялось в Джубе 26 мая. На церемонии присутствовал премьер-министр Судана Абдалла Хамдок, который к настоящему моменту уже вернулся в Хартум.

В столице страны-посредника он провел двусторонние встречи с лидером НОДС – Север Абдельазизом аль-Хилу и главой Суданского освободительного движения (СОД) Абдель Вахидом Мухаммадом Нуром.