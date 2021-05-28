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19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
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Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
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Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
Экономика
Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
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«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами
18:46
Общество
Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы
18:46
Политика
Лукашенко приехал на встречу с Путиным с чемоданом документов по Ryanair
18:45
Политика
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НОДС представило правительству Судана проект мирного соглашения

Судан
НОДС представило правительству Судана проект мирного соглашения
Федеральное агентство новостей  / 

Джуба, 28 мая. Посреднический комитет передал правительственной делегации Судана проект рамочного соглашения, представленный Народно-освободительным движением Судана (НОДС) — Север. Это произошло на первом же предварительном заседании мирных переговоров.

Представители Хартума пообещали рассмотреть документ до 31 мая, то есть в тот день, когда стороны должны перейти от подготовительного этапа к непосредственным обсуждениям.

О передаче проекта соглашения сообщил пресс-секретарь южносуданской посреднической группы Дио Матук, указав, что в него включены также положения Декларации принципов, подписанной между НОДС и правительством Судана в марте 2021 года.

«Текущий раунд переговоров между двумя сторонами будет решающим в достижении всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира», — выразил надежду Матук.

Среди прочего Декларация принципов содержит пункты о формировании единой национальной суданской армии, отделении религиозных институтов от государства и мирном урегулировании разногласий.

Первое переговорное заседание проходило под председательством главы правительственной делегации и члена Суверенного совета Судана Шамсуддина Каббаши и генерального секретаря НОДС Аммара Амуна.

Представитель Хартума Халед Омар Юсеф заявил во время своего выступления, что начало диалога открывает новую страницу в истории африканской страны.

«У переходного правительства есть серьезное желание написать новую историю и построить будущее страны»,— добавил он, подчеркнув стремление всех участников к достижению мира.

Открытие переговорной сессии состоялось в Джубе 26 мая. На церемонии присутствовал премьер-министр Судана Абдалла Хамдок, который к настоящему моменту уже вернулся в Хартум.

В столице страны-посредника он провел двусторонние встречи с лидером НОДС – Север Абдельазизом аль-Хилу и главой Суданского освободительного движения (СОД) Абдель Вахидом Мухаммадом Нуром.

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южный судан судан
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