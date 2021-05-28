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28 мая 19:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
Экономика
Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами
18:46
Общество
Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы
18:46
Политика
Лукашенко приехал на встречу с Путиным с чемоданом документов по Ryanair
18:45
Политика
Путин назвал «всплеском эмоций» события вокруг Белоруссии
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Глава дагестанского МВД передал в дар автомобиль потерявшему ноги полковнику-герою

Общество
Глава дагестанского МВД передал в дар автомобиль потерявшему ноги полковнику-герою
lada.ru  /  ПАО «Автоваз»

Махачкала, 28 мая. Полковник полиции в отставке Мурадис Алидибиров получил в дар от дагестанского предпринимателя автомобиль «Лада Гранта». Подарок потерявшему обе ноги в ходе боевых действий ветерану вручил министр внутренних дел по республике Абдурашид Магомедов.

«Министр вручил ключи от автомобиля «Лада Гранта», который был приобретен предпринимателем Дайтбеком Сайповым», — говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД.

В ведомстве отметили, что Мурадис Алидибиров прослужил в системе органов внутренних дел 25 лет. Он является кавалером ордена мужества.

Милицейский УАЗ, в котором находился Алидибиров, подорвался на мине в 1999 году в ходе боевых действий в Ботлихском районе Дагестана. Тогда врачам с трудом удалось спасти милиционера, он потерял обе ноги и один глаз. Несмотря на это, Алидибиров вернулся на службу и успешно выполнял возложенные на него задачи в течение 12 лет.

«После реабилитации он вернулся на службу в милицию. Ловил бандитов и террористов на прежней должности и безупречно прослужил в МВД еще 12 лет», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее ФАН сообщал, что отец Героя России Магомеда Нурбагандова, известного по фразе «Работайте, братья!», Нурбаганд Нурбагандов выдвинул свою кандидатуру в депутаты Государственной думы от Дагестана. Он принимает участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия».

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Все новости / Общество / Глава дагестанского МВД передал в дар автомобиль потерявшему ноги полковнику-герою
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