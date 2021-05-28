Глава дагестанского МВД передал в дар автомобиль потерявшему ноги полковнику-герою

Махачкала, 28 мая. Полковник полиции в отставке Мурадис Алидибиров получил в дар от дагестанского предпринимателя автомобиль «Лада Гранта». Подарок потерявшему обе ноги в ходе боевых действий ветерану вручил министр внутренних дел по республике Абдурашид Магомедов.

«Министр вручил ключи от автомобиля «Лада Гранта», который был приобретен предпринимателем Дайтбеком Сайповым», — говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД.

В ведомстве отметили, что Мурадис Алидибиров прослужил в системе органов внутренних дел 25 лет. Он является кавалером ордена мужества.

Милицейский УАЗ, в котором находился Алидибиров, подорвался на мине в 1999 году в ходе боевых действий в Ботлихском районе Дагестана. Тогда врачам с трудом удалось спасти милиционера, он потерял обе ноги и один глаз. Несмотря на это, Алидибиров вернулся на службу и успешно выполнял возложенные на него задачи в течение 12 лет.

«После реабилитации он вернулся на службу в милицию. Ловил бандитов и террористов на прежней должности и безупречно прослужил в МВД еще 12 лет», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее ФАН сообщал, что отец Героя России Магомеда Нурбагандова, известного по фразе «Работайте, братья!», Нурбаганд Нурбагандов выдвинул свою кандидатуру в депутаты Государственной думы от Дагестана. Он принимает участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия».