США предложили Турции альтернативу российским комплексам С-400

Вашингтон, 28 мая. Вашингтон представил Турции альтернативу российским зенитно-ракетным комплексам С-400. Ранее сделка об их покупке между Анкарой и Москвой вызвала протест со стороны США.

Американская сторона в очередной раз подчеркнула, что покупка Турцией зенитно-ракетных комплексов у России представляет определенную проблему для НАТО. Об этом рассказала заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в эксклюзивном интервью телеканалу CNN TURK.

«Мы представили альтернативу, они точно знают, что делать. Я надеюсь, что мы сможем найти общий путь», — подчеркнула Шерман, не уточнив, о какой именно альтернативе идет речь.

Ранее США пригрозили Анкаре санкциями в случае, если она не откажется от покупки российских систем С-400. Власти Турции заявили, что будут руководствоваться только интересами безопасности своей страны. С этой точки зрения, покупка С-400 у Москвы представляется для Анкары лучшим решением.