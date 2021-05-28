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28 мая 19:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
Экономика
Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами
18:46
Общество
Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы
18:46
Политика
Лукашенко приехал на встречу с Путиным с чемоданом документов по Ryanair
18:45
Политика
Путин назвал «всплеском эмоций» события вокруг Белоруссии
18:44
Общество
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Бывшая девушка принца Гарри откровенно рассказала об их романе

Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри откровенно рассказала об их романе
wikipedia.org  /  E. J. Hersom / CC BY 2.0

Лондон, 28 мая. Челси Дэви встречалась с внуком королевы Елизаветы II около семи лет. По словам девушки, она любила принца Гарри, однако встречаться с ним было «ужасно и некомфортно».

Гарри и Челси знали друг друга еще детьми. Когда между молодыми людьми только завязались романтические отношения, британские таблоиды тут же окрестили девушку «невестой» и стали пророчить скорую свадьбу. Челси постоянно находилась под наблюдением журналистов — ее буквально повсюду преследовали папарацци.

Такое давление она вынести не могла и в какой-то момент пряла решение расстаться с внуком Елизаветы II.Однако Челси испытывала сильные и искренние чувства к наследнику престола. Потому после недолгой размолвки пара возобновила отношения.

Но даже спустя несколько лет девушка не привыкла к жизни под прицелом фотокамер. По ее словам, она постоянно испытывала дискомфорт, а от регулярных статей в прессе, где обсуждали все — от ее внешнего вида до жестикуляции и умении держаться — у Челси даже появились психологические проблемы.

«Папарацци всегда снимут вас, если вы в четыре утра выходите из клуба. Но никто никогда не будет фотографировать, как вы идете на работу», — поделилась Челси в интервью The Mirror.

Несмотря на все обстоятельства, после расставания Челси и принц Гарри остались друзьями. Девушка даже была на свадьбе бывшего избранника с актрисой Меган Маркл. Сейчас Гарри и его супруга ждут второго ребенка. Ребенок может появиться на свет со дня на день из-за стресса, который переживает его мать.

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принц гарри роман меган маркл
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Все новости / Шоу-бизнес / Бывшая девушка принца Гарри откровенно рассказала об их романе
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