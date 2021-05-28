Бывшая девушка принца Гарри откровенно рассказала об их романе

Лондон, 28 мая. Челси Дэви встречалась с внуком королевы Елизаветы II около семи лет. По словам девушки, она любила принца Гарри, однако встречаться с ним было «ужасно и некомфортно».

Гарри и Челси знали друг друга еще детьми. Когда между молодыми людьми только завязались романтические отношения, британские таблоиды тут же окрестили девушку «невестой» и стали пророчить скорую свадьбу. Челси постоянно находилась под наблюдением журналистов — ее буквально повсюду преследовали папарацци.

Такое давление она вынести не могла и в какой-то момент пряла решение расстаться с внуком Елизаветы II.Однако Челси испытывала сильные и искренние чувства к наследнику престола. Потому после недолгой размолвки пара возобновила отношения.

Но даже спустя несколько лет девушка не привыкла к жизни под прицелом фотокамер. По ее словам, она постоянно испытывала дискомфорт, а от регулярных статей в прессе, где обсуждали все — от ее внешнего вида до жестикуляции и умении держаться — у Челси даже появились психологические проблемы.

«Папарацци всегда снимут вас, если вы в четыре утра выходите из клуба. Но никто никогда не будет фотографировать, как вы идете на работу», — поделилась Челси в интервью The Mirror.

Несмотря на все обстоятельства, после расставания Челси и принц Гарри остались друзьями. Девушка даже была на свадьбе бывшего избранника с актрисой Меган Маркл. Сейчас Гарри и его супруга ждут второго ребенка. Ребенок может появиться на свет со дня на день из-за стресса, который переживает его мать.