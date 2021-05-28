Эксперты объяснили вассальным положением Киева его агрессивные выпады против Минска

Ухудшение экономических отношений между Киевом и Минском — это часть «войны» Запада с Россией. Об этом в интервью ФАН заявили директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Эксперты объяснили, почему арест в минском аэропорту основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича негативно отражается на отношениях Белоруссии и Украины.

Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Санкции коснутся в том числе кондитерских изделий, пива, обоев, туалетной бумаги и упаковок, кирпича, керамической плитки, сельхозтехники для посева, мебели. Это решение утверждено постановлением Совета министров РБ от 26 мая, вступит в силу через 10 дней после публикации и рассчитано на полгода. В Министерстве экономики Украины эти меры в отношении импорта украинских товаров назвали «необоснованными и дискриминационными».

По мнению доктора экономических наук Николая Межевича, Минск еще не принимал мер в ответ на агрессивные выпады Киева, но обязательно примет.

«Индивидуальное регулирование торговых режимов по тем или иным позициям — это нормальная рабочая ситуация двусторонних отношений. Украина и Белоруссия на протяжении последних 30 лет неоднократно применяли торговые ограничения в отношении друг друга, как в периоды обострения отношений, так и вне их», — напомнил собеседник агентства.

Эксперт отметил, что, например, поставки белорусского цемента на украинский рынок часто заканчивалась конфликтами при спокойных отношениях между Минском и Киевом. Поэтому говорить о «чрезвычайной ситуации» сейчас нельзя.

«Политические ограничители, конечно, будут активированы. Украина предприняла ряд недружественных шагов по отношению к Белоруссии. С 26 мая она прекратила прямое авиасообщение и запретила самолетам своих авиакомпаний полеты через воздушное пространство Белоруссии, а с 29 мая вводит запрет на полеты для белорусских перевозчиков над Украиной», — констатировал аналитик.

К тому же на днях министр иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко путем сближения с Россией «увеличил военную угрозу на украинских границах» и «попрал интересы Киева». По его мнению, «построение отношений между Киевом и Минском невозможным». «Ответка» после такого демарша Киева от Минска, несомненно, прилетит, убежден Межевич. Традицией украинских политиков стало рубить сук, на котором они сидят: они неспособны думать о последствиях своих поступков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Политолог Алексей Мартынов считает, что Украина в игре Запада против России стала просто расходным материалом, как Чехия или Литва.

«Поведение правительства Украины — поведение хуторян: «А нас-то за шо?» Они плюют в борщ и удивляются, что никто не садится с ними обедать. 27 мая Верховная рада регистрирует законопроект, в котором призывает мировых лидеров признать «режим Лукашенко» угрозой международной безопасности, объявляют о воздушной блокаде Минска, а потом удивляются тому, что отношения портятся», — заявил политолог.

По его мнению, скорость появления «обличительных» статей в украинских СМИ и мгновенная реакция на официальном уровне после посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair с последующим задержанием основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича говорит о том, что у правительства Украины была какая-то информация о готовящейся операции от западных кураторов.

«Пока европейские страны соображали, что произошло, и размышляли, как быть, Киев работал по уже составленному для него сценарию — налицо торопливая и бездарная отработка роли. В том, что слив Протасевича был организован британскими спецслужбами, у меня нет сомнений. Несмотря на то, что Великобритания вышла из ЕС, Лондон продолжает плести интриги», — убежден директор Международного института новейших государств.

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Мартынов напомнил о визите президента Украины Владимира Зеленского в MI6 и его инструктаж новым главой британской внешней разведки Ричардом Муром в прошлом году. Встреча должна была состояться тайно, но информацию слили. Уникальное явление: президент государства — агент иностранной разведки другой страны!

«Если учесть, что на Украину из Белоруссии поступает около 70% бензина и дизельного топлива, в том числе перекупаемого белорусами у России, со стороны Киева мы видим полнейший идиотизм. Надо понимать, что нелепые выступления стран — мелких вассалов США, типа дискредитировавшей себя Чехии, несчастных прибалтийских республик и безумной Украины в порядке «евроатлантической солидарности» вредят в первую очередь именно этим странам», — обратил внимание эксперт.

Собеседник ФАН подчеркнул, что все описанные события — противостояние Запада России. Украина — просто часть общей картины, правительство которой уже, к сожалению, ничего не решает.

«Ситуация над Белоруссией усугубляется тем, что Лукашенко ведет многовекторную политику. Наш президент Владимир Путин обладает невероятным терпением и выдержкой. Россия относится к Белоруссии по-родственному. Но Лукашенко придется «либо надеть трусы, либо снять крестик», — заявил Алексей Мартынов.

Политолог добавил, что вести себя по принципу «и нашим и вашим» у Минска больше не получится. Неумолимо приближается момент, когда надо будет сделать выбор — с кем дальше.