В Сети появилось видео с разгромом экстремистской ячейки в Саратове

Саратов, 28 мая. Сотрудники ФСБ при поддержке бойцов СОБР ликвидировали подпольную экстремистскую ячейку. Кадры со спецоперации попали в интернет.

По последним данным, задержаны 14 участников экстремистской группировки. Уголовное дело возбуждено в отношении восьмерых граждан. Самому младшему из фигурантов 16 лет. Деятельность сообщества курировалась с территории Украины.

Основной идеей экстремистов были убийства людей на религиозной и политической почве, на основании социального статуса. У задержанных изъято оружие, «методички» по созданию бомб.