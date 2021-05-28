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28 мая 19:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
Экономика
Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами
18:46
Общество
Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы
18:46
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18:45
Политика
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Рита Дакота заявила, что Бузова заняла ее место в шоу «X-Factor. Беларусь»

Шоу-бизнес
Рита Дакота заявила, что Бузова заняла ее место в шоу «X-Factor. Беларусь»
 /  пресс-служба Риты Dакоты

Москва, 28 мая. Решение продюсеров «X-Factor. Беларусь» сделать одним из наставников шоу поющую телеведущую Ольгу Бузову стало неожиданным для многих, но особенно шокирована была Рита Дакота.

Создатели шоу на днях рассекретили состав жюри дебютного сезона «X-Factor. Беларусь». Кресла наставников заняли музыкальный критик Сергей Соседов, рэпер Серега, певец Руслан Алехно и Ольга Бузова. Кандидатура звезды «Дома-2» тут же вызвала бурную дискуссию в Сети. Оказалось, что исполнительница хита «Мало половин» заняла место Риты Дакоты. Изначально именно ее продюсеры приглашали в проект.

«Я действительно должна была быть наставницей на «X-Factor. Беларусь». Вместо меня в кресло посадили Олю Бузову», — рассказала Дакота в своем Instagram-аккаунте.

Артистка отметила, что договоренности были расторгнуты в одностороннем порядке. По словам звезды, она была сильно расстроена не столько этой «заменой», сколько отношением продюсеров: о решении взять в проект Бузову Дакота узнала из СМИ.

Сама звезда «Дома-2» находится в предвкушении от съемок масштабного проекта. По словам Бузовой, она своими силами достигла популярности и успеха, поэтому как никто другой может давать советы начинающим артистам.

Пока телеведущая рассуждает о съемках в Минске, ее экс-возлюбленный, рэпер Дава в интервью делится впечатлениями от работы на телепроекте «Дом-2». Он занял место ведущего реалити-шоу.

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бузова дакота x-factor
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Все новости / Шоу-бизнес / Рита Дакота заявила, что Бузова заняла ее место в шоу «X-Factor. Беларусь»
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