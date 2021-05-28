Рита Дакота заявила, что Бузова заняла ее место в шоу «X-Factor. Беларусь»

Москва, 28 мая. Решение продюсеров «X-Factor. Беларусь» сделать одним из наставников шоу поющую телеведущую Ольгу Бузову стало неожиданным для многих, но особенно шокирована была Рита Дакота.

Создатели шоу на днях рассекретили состав жюри дебютного сезона «X-Factor. Беларусь». Кресла наставников заняли музыкальный критик Сергей Соседов, рэпер Серега, певец Руслан Алехно и Ольга Бузова. Кандидатура звезды «Дома-2» тут же вызвала бурную дискуссию в Сети. Оказалось, что исполнительница хита «Мало половин» заняла место Риты Дакоты. Изначально именно ее продюсеры приглашали в проект.

«Я действительно должна была быть наставницей на «X-Factor. Беларусь». Вместо меня в кресло посадили Олю Бузову», — рассказала Дакота в своем Instagram-аккаунте.

Артистка отметила, что договоренности были расторгнуты в одностороннем порядке. По словам звезды, она была сильно расстроена не столько этой «заменой», сколько отношением продюсеров: о решении взять в проект Бузову Дакота узнала из СМИ.

Сама звезда «Дома-2» находится в предвкушении от съемок масштабного проекта. По словам Бузовой, она своими силами достигла популярности и успеха, поэтому как никто другой может давать советы начинающим артистам.

Пока телеведущая рассуждает о съемках в Минске, ее экс-возлюбленный, рэпер Дава в интервью делится впечатлениями от работы на телепроекте «Дом-2». Он занял место ведущего реалити-шоу.