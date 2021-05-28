Ученые из Нидерландов и Японии нашли способ управлять биологическими часами человека

Амстердам, 28 мая. Международная группа исследователей из Нидерландов и Японии создала новую технологию, которая позволяет управлять биологическими часами.

Устройство является переключателем ингибитора киназы, который влияет на функцию биологических часов. Для разработки исследователи применили свет. Результаты проведенной работы опубликованы в профильном издании Nature Communications.

Ингибитор киназы, также его называют лонгдейсином, разработали ученые из Японии. Его способность заключается в изменении циркадных ритмов биологических часов, растягивая их с 24 до 48 часов.

Специалисты из Университета Макгилла в Канаде открыли новое состояние материи — минерал перовскит. Он богат на редкоземельные минералы, а в его кристаллической структуре наблюдаются дефекты.