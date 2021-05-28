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28 мая 19:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:06
Экономика
Товарооборот между РФ и Белоруссией может превзойти допандемийный уровень
19:06
Наука
Астролог советует использовать период ретроградного Сатурна для определения целей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
Экономика
Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами
18:46
Общество
Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы
18:46
Политика
Лукашенко приехал на встречу с Путиным с чемоданом документов по Ryanair
18:45
Политика
Путин назвал «всплеском эмоций» события вокруг Белоруссии
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Жители Хасаки устроили массовые акции в честь победы Башара Асада на президентских выборах

Новости Сирии
Жители Хасаки устроили массовые акции в честь победы Башара Асада на президентских выборах
Федеральное агентство новостей  / 

Хасака, 28 мая. Жители города Хасака провели серию митингов в поддержку Башара Асада, одержавшего победу на выборах президента Сирийской Арабской Республики (САР).

Акцию на площади Хафеза Асада в административном центре провинции посетил специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Данные районы уже не один год контролируются курдской группировкой «Сирийские демократические силы» (СДС), запретившей проведение выборов на этой территории. Несмотря на противодействие массовым акциям и угрозы в адрес мирных жителей со стороны боевиков, простые сирийцы не побоялись выйти на улицы, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Тысячи граждан не скрывали своей радости от исхода голосования, они поднимали государственные флаги и портреты президента, а также скандировали лозунги в его поддержку и пели патриотические песни.

Жители Хасаки устроили массовые акции в честь победы Башара Асада на президентских выборах
Федеральное агентство новостей  / 

Во время массового собрания в Хасаке люди утверждали, что Сирия, победившая терроризм благодаря стойкости своего народа и героизму армии, сегодня переживает новую победу — избрание Башара Асада на новый семилетний президентский срок. Они отмечают, что этот выбор отвечает запросу народа, готового рука об руку со своим лидером восстанавливать страну после войны.

Башар Асад победил на президентских выборах, набрав 95% голосов избирателей. Кроме него в 2021 году на пост главы государства претендовали Махмуд Мари и Абдалла Саллюм Абдалла. Действующий президент одержал над ними безоговорочную победу: из 18 млн граждан, имевших право голоса, свои бюллетени в его пользу подписали не менее 13 млн человек. Общая явка на плебисците составила 78%.

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сирия хасака
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