Хасака, 28 мая. Жители города Хасака провели серию митингов в поддержку Башара Асада, одержавшего победу на выборах президента Сирийской Арабской Республики (САР).

Акцию на площади Хафеза Асада в административном центре провинции посетил специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Данные районы уже не один год контролируются курдской группировкой «Сирийские демократические силы» (СДС), запретившей проведение выборов на этой территории. Несмотря на противодействие массовым акциям и угрозы в адрес мирных жителей со стороны боевиков, простые сирийцы не побоялись выйти на улицы, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Тысячи граждан не скрывали своей радости от исхода голосования, они поднимали государственные флаги и портреты президента, а также скандировали лозунги в его поддержку и пели патриотические песни.

Федеральное агентство новостей /

Во время массового собрания в Хасаке люди утверждали, что Сирия, победившая терроризм благодаря стойкости своего народа и героизму армии, сегодня переживает новую победу — избрание Башара Асада на новый семилетний президентский срок. Они отмечают, что этот выбор отвечает запросу народа, готового рука об руку со своим лидером восстанавливать страну после войны.

Башар Асад победил на президентских выборах, набрав 95% голосов избирателей. Кроме него в 2021 году на пост главы государства претендовали Махмуд Мари и Абдалла Саллюм Абдалла. Действующий президент одержал над ними безоговорочную победу: из 18 млн граждан, имевших право голоса, свои бюллетени в его пользу подписали не менее 13 млн человек. Общая явка на плебисците составила 78%.