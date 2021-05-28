Белоруссия запросит у Швейцарии правовую помощь по делу о самолете Ryanair

Минск, 28 мая. Сотрудники СК Белоруссии занимаются подготовкой документа с просьбой о правовой помощи. Официальная бумага будет направлена в Швейцарию.

Минск надеется на содействие европейского государства в деле о ложном минировании лайнера Ryanair.

Аэропорт белорусской столицы получил сообщение о бомбе на борту самолета. Пилоту было рекомендовано приземлиться в Минске, что он и сделал. На Западе решили, что лайнер посадили намеренно, чтобы арестовать разыскиваемого белорусскими силовиками сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Российские власти считают, что расследование ситуации с посадкой самолета требует сбалансированного подхода, сообщал ФАН.