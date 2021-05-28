СК Белоруссии заявил, что сообщения о минировании борта Ryanair были неоднократными

Минск, 28 мая. Предупреждений о минировании самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, было несколько. Об этом сообщили белорусские следователи.

Белорусская сторона получила несколько сообщений о минировании лайнера Ryanair, совершившего экстренную посадку в Минске. Предупреждения поступали через швейцарский почтовый сервис Proton. Ранее палестинское движение ХАМАС опровергло причастность к инциденту, писал ФАН.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в минском аэропорту из-за предупреждения о бомбе на борту. Специалисты не обнаружили взрывное устройство во время обследования.

Белорусские силовики задержали двух пассажиров лайнера — сооснователя признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, которую обвиняют по статье о разжигании розни.