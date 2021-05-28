Психолог оценил действия России в период пандемии коронавируса

Санкт-Петербург, 28 мая. Россия, как считает клинический психолог Сергей Петров, прекрасно справилась с пандемией COVID-19 без внедрения радикальных мер.

Россияне не делили людей на привитых и тех, кто не получил вакцину. Психолог уверен, что отсутствие некой сегрегации положительно сказалось на обстановке среди населения. Более того, в эфире дебатов на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» спикер выразил уверенность, что страна и дальше будет справляться с вызовами, которые РФ бросила пандемия.

«Есть ощущение такое — скоро мы выйдем туда, куда нужно. Свобода перемещения на уровне внутри страны. Вопрос про вакцинацию упирается в то, что кто-то пытается на этом ловить хайп», — считает Петров.

Оппонентом клинического психолога выступил доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук Александр Редько. Он считает, что люди все же впадали в панику. По его мнению, причина кроется в отсутствии информации. Во время пресс-конференции он заявил, что при создании некоторых препаратов от коронавируса используют соль алюминия и ртуть. Однако, по его заверению, центр имени Гамали не использует эти компоненты.

Еще одна российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет применяться в РФ преимущественно для людей до 60 лет. Ранее его планировали поставлять в основном за рубеж.