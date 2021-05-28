Лукашенко и Путин начали переговоры с Сочи

Сочи, 28 мая. Президент России Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств уже приступили к переговорам.

Ранее стало известно о прибытии лидера республики в Сочи для встречи с Путиным. В рамках заседания лидеры планируют обсудить актуальные вопросы в сфере экономики и деятельность правительств по развитию интеграции на площадке Союзного государства. Также политики намерены затронуть темы мировой важности.

Кроме того, Лукашенко заявил, что поделится с российским коллегой информацией о вынужденной посадке самолета компании Ryanair в Минске. В Кремле назвали президента Белоруссии первоисточником информации об инциденте.