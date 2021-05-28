Власти РФ и Пакистана согласовали строительство газопровода

Москва, 28 мая. Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода «Пакистанский поток». Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Документ подписали министр энергетики РФ Николай Шульгинов и посол Пакистана Шафкат Али-Хан. Трубопровод «Пакистанский поток» является важным проектом сотрудничества двух стран в области энергетики, подчеркнул Шульгинов.

Как отметили в Минэнерго России, этот проект необходим, чтобы посодействовать пакистанской стороне в укреплении собственной энергобезопасности и увеличении использования природного газа как экологически чистого источника энергии.

Строительство стартует уже в ближайший период, добавили в ведомстве. Конкретные сроки и предполагаемые расходы на проект на текущий момент не оглашены.

Зарубежные поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в 2020 году выросли, несмотря на спровоцированный пандемией кризис. Кроме того, РФ расширила географию экспорта — в числе новых импортеров отечественного СПГ оказался Пакистан.