Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев

Минск, 28 мая. Национальный перевозчик Белоруссии «Белавиа» приостановил регулярные рейсы в столицу Молдавии Кишинев.

Компания была вынуждена пойти на такую меру из-за запрета ЕС на использование воздушного пространства Белоруссии, говорится в сообщении «Белавиа». Самолеты не будут осуществлять рейсы в Кишинев с 29 мая.

Евросоюз запретил белорусским воздушным судам приземляться в аэропортах ЕС из-за ЧП, которое случилось 23 мая в Минске. Ирландский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Республики Беларусь из-за сообщений о бомбе на борту. Однако информация впоследствии не подтвердилась. Ранее компании «Белавиа» пришлось отменить рейсы в Таллин.