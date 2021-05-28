Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России

Москва, 28 мая. Центральный банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 мая. Стоимость доллара и евро повышена по отношению к рублю, согласно данным регулятора.

Официальный курс американской валюты установлен на уровне 73,587 рубля. Значение на 12,9 копейки больше предыдущего показателя. Стоимость евро увеличилась на 1,76 копейки, до 89,6731 рубля.

Финансовый эксперт Дмитрий Чечулин ранее сообщил, что не исключает преодоления важного психологического рубежа для курса национальной валюты России. По словам аналитика, ситуация на рынках развитых стран в основном остается прежней. Кроме того, экономические показатели постепенно восстанавливаются.