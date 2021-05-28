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28 мая 17:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:39
Шоу-бизнес
Вера Алентова попала в черный список Минкульта Украины
17:37
Происшествия
Несовершеннолетний сирота подозревается в растлении малолетней сестры в Крыму
17:37
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон
17:18
США
Белый дом потребовал, чтобы американские корпорации США заплатить за решение миграционного кризиса
17:17
Весь мир
Российские правозащитники помогут семье австралийского аборигена
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Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России

Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 мая. Центральный банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 мая. Стоимость доллара и евро повышена по отношению к рублю, согласно данным регулятора.

Официальный курс американской валюты установлен на уровне 73,587 рубля. Значение на 12,9 копейки больше предыдущего показателя. Стоимость евро увеличилась на 1,76 копейки, до 89,6731 рубля.

Финансовый эксперт Дмитрий Чечулин ранее сообщил, что не исключает преодоления важного психологического рубежа для курса национальной валюты России. По словам аналитика, ситуация на рынках развитых стран в основном остается прежней. Кроме того, экономические показатели постепенно восстанавливаются.

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