Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона

Москва, 28 мая. Россия готова начать поставки продукции военного назначения в Габон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из африканской страны Пакомом Мубеле-Бубейя.

По его словам, таким способом Москва хочет помочь Габону повысить обороноспособность. В данный момент между министерствами обороны двух стран уже существуют определенные договоренности.

«Есть у нас уже первый опыт — будем его развивать — подготовки кадров для армии Габона, правоохранительных органов», — сообщил Лавров.

Руководитель российского МИД также отметил, что РФ заинтересована в развитии сотрудничества с Габоном, а также в укреплении имеющихся дружеских отношений.

Ранее сообщалось, что власти Габона приняли решение увеличить оборонный бюджет на фоне экономического кризиса в стране.