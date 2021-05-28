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Вера Алентова попала в черный список Минкульта Украины
17:37
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Несовершеннолетний сирота подозревается в растлении малолетней сестры в Крыму
17:37
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
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Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона

Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 28 мая. Россия готова начать поставки продукции военного назначения в Габон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из африканской страны Пакомом Мубеле-Бубейя.

По его словам, таким способом Москва хочет помочь Габону повысить обороноспособность. В данный момент между министерствами обороны двух стран уже существуют определенные договоренности.

«Есть у нас уже первый опыт — будем его развивать — подготовки кадров для армии Габона, правоохранительных органов», — сообщил Лавров.

Руководитель российского МИД также отметил, что РФ заинтересована в развитии сотрудничества с Габоном, а также в укреплении имеющихся дружеских отношений.

Ранее сообщалось, что власти Габона приняли решение увеличить оборонный бюджет на фоне экономического кризиса в стране.

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лавров мид рф габон
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