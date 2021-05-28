Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России

Москва, 28 мая. Один из ведущих специалистов в области коучинга поделился информацией о достаточно новой профессии бизнес-тренеров.

ФБА «Экономика сегодня» взяла интервью у профессионального коуча Юрия Мурадяна. Гость издания является психологом, коучем МСС (федерация ICF), а также находится в пятерке ведущих специалистов с точки зрения ряда источников.

Собеседник отмечает, что во время коронавируса коучинг сильно изменился и перестроился под влиянием внешних факторов, чтобы стать более востребованным в современных реалиях.

Мурадян объясняет, что сейчас многие люди не доверяют специалистам-коучам по причине того, что некоторые ложно выдают себя за них. Профессионалы этого дела в течение длительного времени обучаются, а затем получают специальную аккредитацию. Например, ее можно пройти в Международной федерации коучинга (ICF). Бизнес-тренер поясняет, что работает в Академии «5 призм», обладающей высшим уровнем аккредитации.

На данный момент в стране преподает 20 коучей, которые обладают высшим уровнем (МСС). Поэтому такие тренинги не являются чем-то «шарлатанским», так как настоящие коучи крайне ценятся в любом бизнесе. Главное — избегать мошенников, пытающихся представиться тренерами.

Пандемия способствовала росту рынка в России, который прибавил за год 20%. Многие представители от малого бизнеса до крупнейших корпораций начали чаще обращаться к услугам бизнес-тренеров. Мурадян рассказывает, что топовый коуч зарабатывает более 500 тыс. рублей в месяц, а начинающий специалист может выйти на уровень от 30 до 60 тыс. рублей.

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