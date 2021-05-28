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17:39
Шоу-бизнес
Вера Алентова попала в черный список Минкульта Украины
17:37
Происшествия
Несовершеннолетний сирота подозревается в растлении малолетней сестры в Крыму
17:37
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
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Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России

Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
Из личного архива Юрия Мурадяна

Москва, 28 мая. Один из ведущих специалистов в области коучинга поделился информацией о достаточно новой профессии бизнес-тренеров.

ФБА «Экономика сегодня» взяла интервью у профессионального коуча Юрия Мурадяна. Гость издания является психологом, коучем МСС (федерация ICF), а также находится в пятерке ведущих специалистов с точки зрения ряда источников.

Собеседник отмечает, что во время коронавируса коучинг сильно изменился и перестроился под влиянием внешних факторов, чтобы стать более востребованным в современных реалиях.

Мурадян объясняет, что сейчас многие люди не доверяют специалистам-коучам по причине того, что некоторые ложно выдают себя за них. Профессионалы этого дела в течение длительного времени обучаются, а затем получают специальную аккредитацию. Например, ее можно пройти в Международной федерации коучинга (ICF). Бизнес-тренер поясняет, что работает в Академии «5 призм», обладающей высшим уровнем аккредитации.

На данный момент в стране преподает 20 коучей, которые обладают высшим уровнем (МСС). Поэтому такие тренинги не являются чем-то «шарлатанским», так как настоящие коучи крайне ценятся в любом бизнесе. Главное — избегать мошенников, пытающихся представиться тренерами.

Пандемия способствовала росту рынка в России, который прибавил за год 20%. Многие представители от малого бизнеса до крупнейших корпораций начали чаще обращаться к услугам бизнес-тренеров. Мурадян рассказывает, что топовый коуч зарабатывает более 500 тыс. рублей в месяц, а начинающий специалист может выйти на уровень от 30 до 60 тыс. рублей.

Несколько дней назад в России отмечался День российского предпринимательства. Участники пресс-конференции ФАН и медиацентра «Патриот» разобрали основные особенности ведения бизнеса в нашей стране.

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Мурадян бизнес-тренеры коучи
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