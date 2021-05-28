Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19

Санкт-Петербург, 28 мая. Процедура вакцинации в России существует уже длительное время. Разработанные в стране препараты от COVID-19 являются безопасными, заявили ученые.

Созданные в России вакцины от коронавируса прошли все клинические исследования. После их применения у пациентов не было замечено серьезных последствий, отметил клинический психолог Сергей Петров.

"Вакцинированию много лет в мировой практике, вакцины от коронавируса прошли клинические исследования и безопасные. Я привился, нет последствий", — заверил клинический психолог.

Эксперт также высказался на тему, что вакцинация в России исключительно добровольная. По его словам, он не видел ни одного случая, чтобы человека принудительно отправляли на прививку.

О безопасность российской вакцины "Спутник V" высказался профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук Александр Редько. По его словам, при создании некоторых препаратов используют соль алюминия и ртуть. Однако центр имени Гамали эти компоненты не применяет.

Группа западных ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что сок популярной в России ягоды оказался способен подавить COVID-19. Речь идет о черноплодной рябине. Данный напиток также проявил себя как эффективное средство от гриппа.