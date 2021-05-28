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Вера Алентова попала в черный список Минкульта Украины
17:37
Происшествия
Несовершеннолетний сирота подозревается в растлении малолетней сестры в Крыму
17:37
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
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17:24
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Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
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Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома

Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
Prt Scr youtube.com/channel/Первый канал

Москва, 28 мая. Эксперт из США Майкл Бом попытался перейти на личности в споре с ведущей «Время покажет» Екатериной Стриженовой. «Что с тобой, Катя?» — задался вопросом гость.

Бом в студии Первого канала поддержал опасения глав МИД стран ЕС об объединении России и Белоруссии на фоне растущего западного давления на Минск. Говоря об этом, американец использовал слово «аннексия», но напоминание о Союзном государстве вернуло гостя в реальность.

«Слияние. Так вам легче?» — огрызнулся Бом.

«Это разные вещи», — заметила Стриженова.

Ведущая призвала гостя к ответу за антироссийские нападки Запада в контексте Белоруссии. Так, нидерландский канал NPO 1 объявил об «угоне Россией» рейса Ryanair с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем. Это показало отсутствие в восприятии европейцев разницы между РФ и Белоруссией, на фоне чего обвинения в «аннексии» выглядят смешно.

Однако Бом не сумел предложить внятной трактовки ситуации, заявив о «нелепом инциденте» и якобы оправданных опасениях. Стриженова отметила, что американец «нелепо выкручивается» вместо признания ошибки, и в подобной логике действуют все представители Запада.

«Вообще за такие вещи надо извиняться. Но они просто удалили. А Майкл говорит: ды-ды, ды-ды. Опять как-то не очень получается», — обратилась к американцу Стриженова.

Реакция Бома оказалась предельно неожиданной для ведущей. Он попытался уйти от темы переходом на личности и заявил, что Стриженова сильно изменилась за время работы в программе «Время покажет». По мнению гостя из США, «мягкость и интеллигентность» артистки ушли, и вместо этого она стала проявлять нетипичные для себя жесткость и напор.

«Что с тобой, Катя? Ты раньше была такой интеллигентной, мягкой, нежной. Что случилось?» — спросил Бом.

«Ты мне хочешь сделать замечание, Майкл? Я тебе даю время подумать, чтобы ты ответил», — отреагировала Стриженова.

Ведущая в шутку намекнула на возможные последствия подобных замечаний для американца, а также указала на «пограничника» в лице политолога Руслана Осташко — коллеги Стриженовой с начала 2021 года. Артистка дала понять, что Осташко поддержит ее в любых возможных конфликтных ситуациях.

Сразу после этого ведущий перехватил инициативу и призвал Бома к ответу о западных опасениях по Белоруссии. Американец заявил о слабости и уязвимости ее лидера Александра Лукашенко, которой якобы может воспользоваться РФ для «размещения баз» и превращения страны в «очередную губернию». Оба аргумента были перечеркнуты напоминанием о Союзном государстве и ОДКБ.

Ранее обозреватель ФАН объяснил, почему западное давление ускоряет интеграцию Белоруссии с Россией. В этом смысле ситуация с Протасевичем работает против США и ЕС, мечтающих о киевском сценарии в Минске.

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стриженова американец время покажет майкл бом телеведущая
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