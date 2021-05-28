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28 мая 17:43
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новостей
17:43
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Аферист «прокатил» жительницу Петербурга с отдыхом на 102 тыс. рублей
17:39
Шоу-бизнес
Вера Алентова попала в черный список Минкульта Украины
17:37
Происшествия
Несовершеннолетний сирота подозревается в растлении малолетней сестры в Крыму
17:37
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон
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США
Белый дом потребовал, чтобы американские корпорации США заплатить за решение миграционного кризиса
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В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»

Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Варшава, 28 мая. Германия должна выплатить Польше компенсацию из-за строительства «Северного потока — 2», считает бывший польский министр национальной обороны Ян Парыс.

По мнению Парыса, безопасность Польши «серьезно пострадала из-за газопровода», поэтому требования о компенсации якобы аргументированы и обоснованы. Как уточнил экс-министр, Германия должна заплатить Польше 5 миллиардов евро.

Ранее польский политик Кшиштоф Щерский назвал «СП-2» бомбой под фундаментом европейской интеграции. По его словам, США напрасно отказались от санкций против проекта.

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польша германия северный поток - 2
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