В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»

Варшава, 28 мая. Германия должна выплатить Польше компенсацию из-за строительства «Северного потока — 2», считает бывший польский министр национальной обороны Ян Парыс.

По мнению Парыса, безопасность Польши «серьезно пострадала из-за газопровода», поэтому требования о компенсации якобы аргументированы и обоснованы. Как уточнил экс-министр, Германия должна заплатить Польше 5 миллиардов евро.

Ранее польский политик Кшиштоф Щерский назвал «СП-2» бомбой под фундаментом европейской интеграции. По его словам, США напрасно отказались от санкций против проекта.