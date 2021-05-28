Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове

Саратов, 28 мая. Члены украинской радикальной группы, пропагандирующей массовые убийства, задержаны российскими спецслужбами.

Новая ячейка украинских радикалов разгромлена в Саратове. Силовики задержали 14 человек, которые являются членами проукраинского экстремистского движения «М.К.У.», пропагандирующего идею массовых убийств.

Следователи возбудили уголовные дела против восьми молодых людей в возрасте от 16 до 21 года. Четверых из них обвиняют по статье об организации экстремистского сообщества, а еще четверых — по статье об участии в экстремистской организации.

По данным правоохранительных органов, подозреваемые собирались совершить насилие в отношении неопределенного круга лиц. При этом они активно вербовали сторонников в Сети.

У задержанных изъяли холодное оружие, экстремистские материалы, инструкции по изготовлению взрывных устройств и переписку с украинским куратором. Обвиняемые дают признательные показания.