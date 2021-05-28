Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне

Москва, 28 мая. Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Республика Крым и Анапа оказались самыми бюджетными направлениями в летний сезон, сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».

Тур на двоих на неделю с перелетом и проживанием в Крыму, Калининграде и Санкт-Петербурге оценивается в 15-17 тыс. рублей, Анапа оказалась дороже — 25 тыс. рублей. По словам туроператоров, переночевать в Махачкале можно за 500 рублей, а за отель в Сочи придется отдать 800 рублей. За аналогичную сумму можно приобрести номер в трехзвездочном отеле. Купить дешевый авиарейс можно в Кавминводы и Астрахань.

«В основном за эти деньги продаются гостевые дома категории одна звезда без питания, но кое-где можно найти и дешевые «трешки» — например, в Сочи и Калининграде. >< Разброс цен большой, — уточнили в компании, передают «Известия«.

Специалисты отметили, что средняя цена за недельный тур в Крыму составит 17,2 тыс. рублей — отель категории одна звезда и за 22,6 тыс. рублей — в три звезды. В Туапсе и Геленджике искать дешевый отдых не стоит, поскольку все места в недорогих гостиницах разобраны заранее. Неделя проживания там оценивается примерно 41 тыс. рублей.

Ранее ФАН назвал самые ожидаемые фестивали на Крымском полуострове. Больше всего крымчане и гости республики ожидают увидеть «Extreme Крым» на мысе Тарханкут, рок-фестиваль «Боспорские врата», Z Fest в поселке Поповка, байк-шоу «Русский лес» в Севастополе, ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party.