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28 мая 17:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:39
Шоу-бизнес
Вера Алентова попала в черный список Минкульта Украины
17:37
Происшествия
Несовершеннолетний сирота подозревается в растлении малолетней сестры в Крыму
17:37
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон
17:18
США
Белый дом потребовал, чтобы американские корпорации США заплатить за решение миграционного кризиса
17:17
Весь мир
Российские правозащитники помогут семье австралийского аборигена
Все новости

Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне

Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
Global Look Press  /  Günter Flegar / imagebroker.com

Москва, 28 мая. Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Республика Крым и Анапа оказались самыми бюджетными направлениями в летний сезон, сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».

Тур на двоих на неделю с перелетом и проживанием в Крыму, Калининграде и Санкт-Петербурге оценивается в 15-17 тыс. рублей, Анапа оказалась дороже — 25 тыс. рублей. По словам туроператоров, переночевать в Махачкале можно за 500 рублей, а за отель в Сочи придется отдать 800 рублей. За аналогичную сумму можно приобрести номер в трехзвездочном отеле. Купить дешевый авиарейс можно в Кавминводы и Астрахань.

«В основном за эти деньги продаются гостевые дома категории одна звезда без питания, но кое-где можно найти и дешевые «трешки» — например, в Сочи и Калининграде. >< Разброс цен большой, — уточнили в компании, передают «Известия«.

Специалисты отметили, что средняя цена за недельный тур в Крыму составит 17,2 тыс. рублей — отель категории одна звезда и за 22,6 тыс. рублей — в три звезды. В Туапсе и Геленджике искать дешевый отдых не стоит, поскольку все места в недорогих гостиницах разобраны заранее. Неделя проживания там оценивается примерно 41 тыс. рублей.

Ранее ФАН назвал самые ожидаемые фестивали на Крымском полуострове. Больше всего крымчане и гости республики ожидают увидеть «Extreme Крым» на мысе Тарханкут, рок-фестиваль «Боспорские врата», Z Fest в поселке Поповка, байк-шоу «Русский лес» в Севастополе, ежегодный международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party.

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отдых отпуск лето
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Все новости / Общество / Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
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