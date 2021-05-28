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Вера Алентова попала в черный список Минкульта Украины
17:37
Происшествия
Несовершеннолетний сирота подозревается в растлении малолетней сестры в Крыму
17:37
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
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В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
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Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
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Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
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Общество
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Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»

Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
wikipedia.org  /  Hildenbrand / MSC / CC BY 3.0 de

Каир, 28 мая. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетил Джибути, где встретился с коллегой Исмаилом Омаром Геллехом. Пресс-секретарь главы государства Бассам Радхи назвал эту поездку исторической, поскольку она первая в своем роде.

Визит проходит на фоне египетско-джибутийского саммита, на котором рассматриваются актуальные вопросы, затрагивающие африканские и региональные события. Одной из главных тем стала борьба с терроризмом на континенте.

Ас-Сиси назвал переговоры с Геллехом «продуктивными и конструктивными», отметив, что они проходят в исключительных обстоятельствах на Африканском Роге. Стороны договорились активизировать усилия по противостоянию распространению экстремистской идеологии и расширить сотрудничество в области безопасности Красного моря.

Президент Египта также поднял вопрос по Великой эфиопской плотине «Возрождение» (Хидасэ). Он заверил джибутийского коллегу в том, что следует как можно скорее достичь справедливого и сбалансированного соглашения о заполнении и эксплуатации дамбы.

«Дело Хидасэ затрагивает жизненно важные интересы всего региона, включая Джибути», — подчеркнул Ас-Сиси.

Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
twitter.com  / @AbiyAhmedAli

Пресс-секретарь Бассам Радхи добавил, что лидеры государств посетили саммит, где обсудили развитие двусторонних отношений в различных областях. Планируется подписание соглашений о военном и экономическом сотрудничестве, а также на уровне безопасности.

Напряженность между Эфиопией с одной стороны и Египтом с Суданом — с другой обострилась, когда Аддис-Абеба объявила дату второго заполнения плотины. Хартум считает это неминуемой угрозой безопасности для граждан страны, а Каир опасается негативного воздействия на свою долю воды Нила.

В рамках спецпроекта «Война за воду» автор Telegram-канала «Рыбарь» специально для международной редакции Федерального агентства новостей рассказал о Хидасэ и возможных последствиях второго заполнения дамбы для трех государств.

Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
Федеральное агентство новостей  / 

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египет возрождение джибути хидасэ
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