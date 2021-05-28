Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»

Каир, 28 мая. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетил Джибути, где встретился с коллегой Исмаилом Омаром Геллехом. Пресс-секретарь главы государства Бассам Радхи назвал эту поездку исторической, поскольку она первая в своем роде.

Визит проходит на фоне египетско-джибутийского саммита, на котором рассматриваются актуальные вопросы, затрагивающие африканские и региональные события. Одной из главных тем стала борьба с терроризмом на континенте.

Ас-Сиси назвал переговоры с Геллехом «продуктивными и конструктивными», отметив, что они проходят в исключительных обстоятельствах на Африканском Роге. Стороны договорились активизировать усилия по противостоянию распространению экстремистской идеологии и расширить сотрудничество в области безопасности Красного моря.

Президент Египта также поднял вопрос по Великой эфиопской плотине «Возрождение» (Хидасэ). Он заверил джибутийского коллегу в том, что следует как можно скорее достичь справедливого и сбалансированного соглашения о заполнении и эксплуатации дамбы.

«Дело Хидасэ затрагивает жизненно важные интересы всего региона, включая Джибути», — подчеркнул Ас-Сиси.

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Пресс-секретарь Бассам Радхи добавил, что лидеры государств посетили саммит, где обсудили развитие двусторонних отношений в различных областях. Планируется подписание соглашений о военном и экономическом сотрудничестве, а также на уровне безопасности.

Напряженность между Эфиопией с одной стороны и Египтом с Суданом — с другой обострилась, когда Аддис-Абеба объявила дату второго заполнения плотины. Хартум считает это неминуемой угрозой безопасности для граждан страны, а Каир опасается негативного воздействия на свою долю воды Нила.

В рамках спецпроекта «Война за воду» автор Telegram-канала «Рыбарь» специально для международной редакции Федерального агентства новостей рассказал о Хидасэ и возможных последствиях второго заполнения дамбы для трех государств.