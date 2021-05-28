Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны

Москва, 28 мая. Руководитель оборонного ведомства Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что азербайджанские военнослужащие должны покинуть армянскую территорию.

Слова министра обороны Армении прозвучали в ходе его встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу, которая состоялась в Москве. Во время беседы Арутюнян и Шойгу отметили высокий уровень союзнических отношений между Арменией и Россией и выразили готовность содействовать их дальнейшему развитию.

Ранее стало известно, что в российском министерстве обороны считают в целом удовлетворительным соблюдение перемирия между сторонами конфликта в Нагорном Карабахе.