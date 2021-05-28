Вирусологи объяснили причину появления стойкого иммунитета у переболевших COVID-19

Москва, 28 мая. Иммунитет у переболевших инфекцией всегда выше, чем у тех, кто прошел вакцинацию, заметил вирусолог Виталий Зверев.

Разговоры о том, что титры антител после прививки выше, чем после перенесенного заболевания, не соответствуют действительности. После перенесенной инфекции иммунитет всегда выше, даже если использовались живые вакцины. Внимание на это обратил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета академик РАН Виталий Зверев в комментарии «Общественной службе новостей».

«Все сыворотки, которые я смотрел от вакцинированных, даже «Спутником», они, в лучшем случае, были на том же уровне, что и у переболевших... Только у 30% вакцинированных анализы соответствовали уровню нейтрализующих антител, как у переболевших COVID-19 в выраженной форме», — согласился с тезисом ведущий научный сотрудник Института экспериментальной и клинической медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Коронавирус SARS-CoV-2 за минувшие сутки обнаружили еще у 9252 жителей Российской Федерации.ж Они находятся под медицинским наблюдением в 83 регионах страны. Согласно статистике, у 12,7% зараженных не было выявлено клинических симптомов болезни.