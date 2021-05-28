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28 мая 17:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:39
Шоу-бизнес
Вера Алентова попала в черный список Минкульта Украины
17:37
Происшествия
Несовершеннолетний сирота подозревается в растлении малолетней сестры в Крыму
17:37
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон
17:18
США
Белый дом потребовал, чтобы американские корпорации США заплатить за решение миграционного кризиса
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Лидер Rammstein показал тизер клипа с плачущим кровью Лениным

Общество
Лидер Rammstein показал тизер клипа с плачущим кровью Лениным
wikipedia.org  /  Sven Mandel / CC BY-SA 4.0

Москва, 28 мая. Лидер немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн показал тизер своего нового клипа, который сняли в России. В музыкальном видео задействовали российских актеров.

Линдеманн опубликовал тизер клипа на своей странице в Instagram. Песня получила название «Я ненавижу детей». На кадрах тизера можно увидеть самого лидера Rammstein на Красной площади, а также плачущего кровью Владимира Ленина — красная жидкость вытекает из глаз белого бюста вождя революции. Кроме того, в коротком видео появился юморист Александр Ревва. Режиссером клипа выступил Сергей Грей.

Тилль Линдеманн исполнил песню «Любимый город» для фильма «Девятаев». Он записал оркестровую версию этой композиции и снял для нее клип в петербургском Эрмитаже.

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rammstein ленин линдеманн тизер
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