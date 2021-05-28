Лидер Rammstein показал тизер клипа с плачущим кровью Лениным

Москва, 28 мая. Лидер немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн показал тизер своего нового клипа, который сняли в России. В музыкальном видео задействовали российских актеров.

Линдеманн опубликовал тизер клипа на своей странице в Instagram. Песня получила название «Я ненавижу детей». На кадрах тизера можно увидеть самого лидера Rammstein на Красной площади, а также плачущего кровью Владимира Ленина — красная жидкость вытекает из глаз белого бюста вождя революции. Кроме того, в коротком видео появился юморист Александр Ревва. Режиссером клипа выступил Сергей Грей.

Тилль Линдеманн исполнил песню «Любимый город» для фильма «Девятаев». Он записал оркестровую версию этой композиции и снял для нее клип в петербургском Эрмитаже.