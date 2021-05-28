«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии

26 мая в Сирии прошли выборы президента. Более 12 тысяч избирательных участков работали с семи часов утра до полуночи, наблюдалась высокая явка, а само голосование прошло во всех провинциях без нарушений. Победа досталась действующему лидеру страны Башару Асаду, который набрал 95,1% голосов.

Как проходил электоральный процесс? Кто еще баллотировался в президенты? С какими сложностями пришлось столкнуться Сирийской Арабской Республике? Обо всем этом и многом другом беседуем с автором военно-политического Telegram-канала Astra Militarum.

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В выпуске:

Выборы 2014 года в Сирии — консолидация страны перед нарастающей угрозой.

Выборы-2021 — «цементирование» САР после окончания тяжелых фаз войны.

Кто баллотировался в президенты Сирийской Арабской республики?

Корни партии Баас.

С какой проблемой столкнулась Сирия при организации предварительного голосования?

Из-за чего Саудовская Аравия и Катар затаили обиду на САР?

Как Башар Асад заработал кредит доверия у сирийского народа?

Почему курды отказались проводить выборы на подконтрольной им территории Сирии?

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