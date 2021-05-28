Французские археологи нашли древний город эпохи неолита

Париж, 28 мая. Археологи обнаружили на территории Франции следы древнего города, который был основан еще в каменном веке.

Найденные строения возводились до времен галло-римлян. Исследование проводилось в прошлом году и охватило пространство в десятки гектар. Артефакты говорят о том, что народ жил здесь на протяжении нескольких тысячелетий. Первоначальные находки помечаются еще эпохой неолита, что удалось установить благодаря найденным захоронениям. Спецификой является то, что покойников раскладывали по двое в позе эмбриона, рассказывает Planet Today.

Обилие могил указывает на то, что общество проживало непрерывно с 5200 года до н.э. Населенный пункт постоянно развивался, создавались искусственные водоемы и воздвигались новые здания. Кроме того, на раскопках были найдены керамические сосуды, деревянные строения и множество семян, подтверждающие, что поселенцы занимались земледелием.

Технологии позволяют находить все более новые места, рассказывающие историю древних цивилизаций. Так на территории Исландии нашли пещеру в которой викинги совершали жертвоприношение, чтобы спастись от «конца света».