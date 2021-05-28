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28 мая 17:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:39
Шоу-бизнес
Вера Алентова попала в черный список Минкульта Украины
17:37
Происшествия
Несовершеннолетний сирота подозревается в растлении малолетней сестры в Крыму
17:37
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон
17:18
США
Белый дом потребовал, чтобы американские корпорации США заплатить за решение миграционного кризиса
17:17
Весь мир
Российские правозащитники помогут семье австралийского аборигена
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Французские археологи нашли древний город эпохи неолита

Общество
Французские археологи нашли древний город эпохи неолита
pixabay.com

Париж, 28 мая. Археологи обнаружили на территории Франции следы древнего города, который был основан еще в каменном веке.

Найденные строения возводились до времен галло-римлян. Исследование проводилось в прошлом году и охватило пространство в десятки гектар. Артефакты говорят о том, что народ жил здесь на протяжении нескольких тысячелетий. Первоначальные находки помечаются еще эпохой неолита, что удалось установить благодаря найденным захоронениям. Спецификой является то, что покойников раскладывали по двое в позе эмбриона, рассказывает Planet Today.

Обилие могил указывает на то, что общество проживало непрерывно с 5200 года до н.э. Населенный пункт постоянно развивался, создавались искусственные водоемы и воздвигались новые здания. Кроме того, на раскопках были найдены керамические сосуды, деревянные строения и множество семян, подтверждающие, что поселенцы занимались земледелием.

Технологии позволяют находить все более новые места, рассказывающие историю древних цивилизаций. Так на территории Исландии нашли пещеру в которой викинги совершали жертвоприношение, чтобы спастись от «конца света».

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франция раскопки археология
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