Посетивший Сапегу адвокат рассказал о самочувствии задержанной россиянки

Минск, 28 мая. Адвокат задержанной в минском аэропорту россиянки Софии Сапеги рассказал, что сумел навестить свою подзащитную.

По словам юриста, девушка выглядит бодрой и здоровой. В отношении ее личности никакое физическое насилие не применяется.

Адвокат подчеркнул, что София Сапега не падает духом и рассчитывает на скорое разрешение ситуации.

Сапега была задержана белорусскими правоохранителями в минском аэропорту вместе с сооснователем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.

Как стало известно ранее, российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу.