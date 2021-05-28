Посетивший Сапегу адвокат рассказал о самочувствии задержанной россиянки

Минск, 28 мая. Адвокат задержанной в минском аэропорту россиянки Софии Сапеги рассказал, что сумел навестить свою подзащитную.
По словам юриста, девушка выглядит бодрой и здоровой. В отношении ее личности никакое физическое насилие не применяется.
Адвокат подчеркнул, что София Сапега не падает духом и рассчитывает на скорое разрешение ситуации.
Сапега была задержана белорусскими правоохранителями в минском аэропорту вместе с сооснователем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.
Как стало известно ранее, российский консул вновь посетит задержанную в Белоруссии Сапегу.