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28 мая 17:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:39
Шоу-бизнес
Вера Алентова попала в черный список Минкульта Украины
17:37
Происшествия
Несовершеннолетний сирота подозревается в растлении малолетней сестры в Крыму
17:37
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон
17:18
США
Белый дом потребовал, чтобы американские корпорации США заплатить за решение миграционного кризиса
17:17
Весь мир
Российские правозащитники помогут семье австралийского аборигена
Все новости

Российские правозащитники помогут семье австралийского аборигена

Весь мир
Российские правозащитники помогут семье австралийского аборигена
stocksnap.io  / 

Сидней, 28 мая. Российские правозащитники из некоммерческого Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) готовы оказать помощь семье австралийского аборигена Натана Рейнольдса. 36-летний представитель коренного населения умер на полу тюремной камеры в Новом Уэльсе.

Инициативная группа ФБР заявила в своем Telegram-канале, что считает смерть Рейнольдса очевидным случаем полицейского насилия в отношении представителя австралийских национальных и расовых меньшинств.

Российские правозащитники помогут семье австралийского аборигена
Pr Scr fondfbr.ru  / 

Натан Рейнольдс умер от приступа бронхиальной астмы в своей камере в исправительном учреждении Беркшир-парк 1 сентября 2018 года — всего за неделю до освобождения. Его родственникам до сих пор не удалось привлечь к ответственности сотрудников тюрьмы, которые не оказали мужчине необходимую помощь.

«Оказание помощи было безо всяких причин задержано, оно было беспорядочным и бесконтрольным, — приводит ABC слова судмедэксперта Элизабет Райан, которая занималась обследованием тела. — Эта задержка лишила Рейнольдса последних шансов пережить острый приступ астмы. Это произошло из-за многочисленных недостатков системы и индивидуальных ошибок».

В ходе расследования гибели представителя коренного населения стало известно, что он попросил о помощи около 23.30. Его сокамерники пытались помочь, однако персонал тюрьмы вызвал скорую только через 11 минут. К этому времени Рейндольдс потерял сознание и через короткое время скончался.

С сентября 2018 года родственники Натана Рейнольдса пытаются добиться справедливости. Они провели ряд публичных акций, в ходе которых указали на то, что представители коренного населения Австралии гибнут в заключении и от рук полиции несравненно чаще, чем белые.

Инициативная группа ФБР обратилась за разъяснениями по делу Рейнольдса к генпрокурору Австралии Джорджу Брэндису, а также премьер-министру Скотту Моррисону и главе МВД Питеру Даттону.

Фонд борьбы с репрессиями — некоммерческая правозащитная организация, созданная при содействии петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. ФБР ставит своей целью помощь жертвам полицейского насилия во всем мире, поддержку гражданских активистов, а также финансовую поддержку жертвам полицейских репрессий.

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австралия астма аборигены
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