Сидней, 28 мая. Российские правозащитники из некоммерческого Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) готовы оказать помощь семье австралийского аборигена Натана Рейнольдса. 36-летний представитель коренного населения умер на полу тюремной камеры в Новом Уэльсе.

Инициативная группа ФБР заявила в своем Telegram-канале, что считает смерть Рейнольдса очевидным случаем полицейского насилия в отношении представителя австралийских национальных и расовых меньшинств.

Pr Scr fondfbr.ru /

Натан Рейнольдс умер от приступа бронхиальной астмы в своей камере в исправительном учреждении Беркшир-парк 1 сентября 2018 года — всего за неделю до освобождения. Его родственникам до сих пор не удалось привлечь к ответственности сотрудников тюрьмы, которые не оказали мужчине необходимую помощь.

«Оказание помощи было безо всяких причин задержано, оно было беспорядочным и бесконтрольным, — приводит ABC слова судмедэксперта Элизабет Райан, которая занималась обследованием тела. — Эта задержка лишила Рейнольдса последних шансов пережить острый приступ астмы. Это произошло из-за многочисленных недостатков системы и индивидуальных ошибок».

В ходе расследования гибели представителя коренного населения стало известно, что он попросил о помощи около 23.30. Его сокамерники пытались помочь, однако персонал тюрьмы вызвал скорую только через 11 минут. К этому времени Рейндольдс потерял сознание и через короткое время скончался.

С сентября 2018 года родственники Натана Рейнольдса пытаются добиться справедливости. Они провели ряд публичных акций, в ходе которых указали на то, что представители коренного населения Австралии гибнут в заключении и от рук полиции несравненно чаще, чем белые.

More speeches in the Domain at the march’s end. Lizzie Jarrett reads out a statement from the family of Nathan Reynolds, an Aboriginal man who died in custody at Tamworth Correctional Facility #MECO6900 pic.twitter.com/Qbg2HA1v68 — Robbie Mason (@RobbieM91906110) April 10, 2021

Инициативная группа ФБР обратилась за разъяснениями по делу Рейнольдса к генпрокурору Австралии Джорджу Брэндису, а также премьер-министру Скотту Моррисону и главе МВД Питеру Даттону.

Фонд борьбы с репрессиями — некоммерческая правозащитная организация, созданная при содействии петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. ФБР ставит своей целью помощь жертвам полицейского насилия во всем мире, поддержку гражданских активистов, а также финансовую поддержку жертвам полицейских репрессий.