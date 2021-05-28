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28 мая 17:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:39
Шоу-бизнес
Вера Алентова попала в черный список Минкульта Украины
17:37
Происшествия
Несовершеннолетний сирота подозревается в растлении малолетней сестры в Крыму
17:37
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон
17:18
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Белый дом потребовал, чтобы американские корпорации США заплатить за решение миграционного кризиса
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Житель Владимира сядет в тюрьму на 13 лет за убийство приятеля

Происшествия
Житель Владимира сядет в тюрьму на 13 лет за убийство приятеля
pixabay.com  /  Ella_87

Владимир, 28 мая. Суд присяжных признал виновным местного жителя в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, сообщает региональное СУ СК по РФ.

По данным следствия, в феврале 2020 года два друга выпивали в одной компании. В разгар веселья хозяин квартиры назвал своего знакомого «крысой». Тот сразу же набросился на приятеля с кулаками. Он повалил мужчину, схватил за голову и несколько раз ударил затылком об пол.

В результате у хозяина квартиры медики диагностировали перелом затылочной кости и повреждение мозга, от которых он погиб на месте происшествия. Нападавший свою вину не признал, однако присяжные сочли доказательства достаточными. Мужчина проведет в тюрьме 13,5 года.

Житель Саратовской области нанес обидчику 198 ударов руками и ногами. А потом облил его кипятком из чайника, сообщал ФАН.

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