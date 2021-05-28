Житель Владимира сядет в тюрьму на 13 лет за убийство приятеля

Владимир, 28 мая. Суд присяжных признал виновным местного жителя в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, сообщает региональное СУ СК по РФ.

По данным следствия, в феврале 2020 года два друга выпивали в одной компании. В разгар веселья хозяин квартиры назвал своего знакомого «крысой». Тот сразу же набросился на приятеля с кулаками. Он повалил мужчину, схватил за голову и несколько раз ударил затылком об пол.

В результате у хозяина квартиры медики диагностировали перелом затылочной кости и повреждение мозга, от которых он погиб на месте происшествия. Нападавший свою вину не признал, однако присяжные сочли доказательства достаточными. Мужчина проведет в тюрьме 13,5 года.

Житель Саратовской области нанес обидчику 198 ударов руками и ногами. А потом облил его кипятком из чайника, сообщал ФАН.