Саммит президентов России и США пройдет без табуированных тем

Нью-Йорк, 28 мая. Саммит президентов РФ Владимира Путина и США Джозефа Байдена пройдет без табуированных тем. Об этом заявил зампростпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, Москва не отказывается обсуждать с Вашингтоном какие-либо вопросы. Однако переговоры должны основываться на фактах.

Стоит отметить, что российско-американский саммит состоится 16 июня в Женеве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Договор по открытому небу утратит жизнеспособность после выхода России и США.