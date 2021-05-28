Напавший на сотрудницу полиции во Франции скончался. События дня

Лавров заявил о готовности России к нормализации отношений с ЕС
Россия готова к нормализации отношений с Евросоюзом, но только на прочном фундаменте «равноправия и взаимного уважения, поиска баланса интересов». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции со своим словенским коллегой Анже Логаром.
«Мы подтвердили нашу глубокую озабоченность действиями Брюсселя по подрыву всех тех механизмов, которые существовали между Российской Федерацией и Европейским союзом, и выразили сожаление, что позиция ЕС формируется на основе наименьшего общего знаменателя, который определяется подходами агрессивного русофобского меньшинства», — отметил Лавров.
В свою очередь Логар сообщил, что Словения в качестве председателя Евросоюза намерена выступать за сокращение напряжения между Брюсселем и Москвой.
Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля
Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном в Москве. На встрече стороны обсудили вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе, а также, по словам главы нашего оборонного ведомства, все «острые проблемы, которые возникли на настоящий момент». Речь идет о неоднозначной ситуации на армяно-азербайджанской границе. Россия неоднократно заявляла о готовности к роли посредника в новом переговорном процессе двух стран. В ходе диалога нашлось место и мажорной ноте: Шойгу поздравил Арутюняна с Днем Республики, который отмечается в Армении 28 мая, и подчеркнул высокий уровень отношений между Москвой и Ереваном.
Напавший на сотрудницу полиции во Франции скончался
/ владимир тулин
Напавший на сотрудницу полиции во Франции скончался. При его задержании пострадали два жандарма. Местным СМИ удалось выяснить информацию о злоумышленнике: им оказался 39-летний мужчина, ранее включенный в реестр по предупреждению радикализации террористического характера. Кроме того, подозреваемый страдал психическим расстройством. Неадекватный одиночка напал с ножом на представительницу правоохранительных органов в городе Ла-Шапель-сюр-Эрдр и скрылся, забрав служебное оружие жертвы. Женщина получила серьезные травмы. Пострадавшую в критическом состоянии доставили в отделение неотложной помощи. Официальный Париж призвал соблюдать осторожность и по возможности избегать территорию округа Нант, где и произошел инцидент.