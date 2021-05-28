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Все новости
28 мая 19:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:03
Происшествия
Спрятавшийся в шасси Boeing безбилетник разбился в саду под Хитроу
19:02
Латинская Америка
Более половины бразильцев требуют импичмента Болсонару
19:02
Экономика
Путин отметил повышение товарооборота между Россией и Белоруссией
19:02
Общество
Внук ветерана Цусимского сражения назвал историческое значение крейсера «Аврора»
19:01
Политика
Лукашенко рассказал, как «Белавию» замочили на полную катушку
19:00
Экономика
Путин: первый блок БелАЭС запустят в июне
19:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошли президентские выборы в Сирии
18:59
Общество
Потомок участника Цусимского сражения рассказала об отношении к ней жителей Японии
18:58
Латинская Америка
В Мексике задержали лидера румынской мафии
18:55
Политика
Президент Белоруссии рассказал об откровенном разговоре с Порошенко
18:51
Общество
Иммунологи назвали причину появления у человека пожизненного иммунитета к COVID-19
18:48
Общество
Минздрав РФ заявил о безопасности «Спутника V» для беременных
18:48
Политика
Путин на встрече с Лукашенко вспомнил «молчание» мира при посадке самолета в Боливии
18:48
Происшествия
СМИ: экс-глава украинской разведки погиб в Египте при занятии дайвингом
18:47
Общество
Глава Российского экологического оператора назвал число точек по обращению с отходами
18:46
Общество
Глава Общества потомков Цусимского сражения рассказал о деталях изучения этой битвы
18:46
Политика
Лукашенко приехал на встречу с Путиным с чемоданом документов по Ryanair
18:45
Политика
Путин назвал «всплеском эмоций» события вокруг Белоруссии
18:44
Общество
В Мосгордуме предостерегли школьников от попыток списывания на ЕГЭ
18:44
Происшествия
Экс-астронавт НАСА признал вину в смертельном ДТП в Алабаме
Все новости

Напавший на сотрудницу полиции во Франции скончался. События дня

ФАН-ТВ
Напавший на сотрудницу полиции во Франции скончался. События дня
ФБА &quot;Экономика сегодня&quot;  /  владимир тулин

Лавров заявил о готовности России к нормализации отношений с ЕС

Россия готова к нормализации отношений с Евросоюзом, но только на прочном фундаменте «равноправия и взаимного уважения, поиска баланса интересов». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции со своим словенским коллегой Анже Логаром.
«Мы подтвердили нашу глубокую озабоченность действиями Брюсселя по подрыву всех тех механизмов, которые существовали между Российской Федерацией и Европейским союзом, и выразили сожаление, что позиция ЕС формируется на основе наименьшего общего знаменателя, который определяется подходами агрессивного русофобского меньшинства», — отметил Лавров.
 В свою очередь Логар сообщил, что Словения в качестве председателя Евросоюза намерена выступать за сокращение напряжения между Брюсселем и Москвой.

Шойгу провел переговоры с министром обороны Армении

Напавший на сотрудницу полиции во Франции скончался. События дня
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном в Москве. На встрече стороны обсудили вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе, а также, по словам главы нашего оборонного ведомства, все «острые проблемы, которые возникли на настоящий момент». Речь идет о неоднозначной ситуации на армяно-азербайджанской границе. Россия неоднократно заявляла о готовности к роли посредника в новом переговорном процессе двух стран. В ходе диалога нашлось место и мажорной ноте: Шойгу поздравил Арутюняна с Днем Республики, который отмечается в Армении 28 мая, и подчеркнул высокий уровень отношений между Москвой и Ереваном.

Напавший на сотрудницу полиции во Франции скончался

Напавший на сотрудницу полиции во Франции скончался. События дня
 / владимир тулин

Напавший на сотрудницу полиции во Франции скончался. При его задержании пострадали два жандарма. Местным СМИ удалось выяснить информацию о злоумышленнике: им оказался 39-летний мужчина, ранее включенный в реестр по предупреждению радикализации террористического характера. Кроме того, подозреваемый страдал психическим расстройством. Неадекватный одиночка напал с ножом на представительницу правоохранительных органов в городе Ла-Шапель-сюр-Эрдр и скрылся, забрав служебное оружие жертвы. Женщина получила серьезные травмы. Пострадавшую в критическом состоянии доставили в отделение неотложной помощи. Официальный Париж призвал соблюдать осторожность и по возможности избегать территорию округа Нант, где и произошел инцидент.

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нападение шойгу франция армения полиция происшествия арутюнян
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Все новости / ФАН-ТВ / Напавший на сотрудницу полиции во Франции скончался. События дня
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