Напавший на сотрудницу полиции во Франции скончался. События дня

Лавров заявил о готовности России к нормализации отношений с ЕС

Россия готова к нормализации отношений с Евросоюзом, но только на прочном фундаменте «равноправия и взаимного уважения, поиска баланса интересов». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции со своим словенским коллегой Анже Логаром.

«Мы подтвердили нашу глубокую озабоченность действиями Брюсселя по подрыву всех тех механизмов, которые существовали между Российской Федерацией и Европейским союзом, и выразили сожаление, что позиция ЕС формируется на основе наименьшего общего знаменателя, который определяется подходами агрессивного русофобского меньшинства», — отметил Лавров.

В свою очередь Логар сообщил, что Словения в качестве председателя Евросоюза намерена выступать за сокращение напряжения между Брюсселем и Москвой.