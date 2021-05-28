Минобороны РФ сообщило о соблюдении перемирия в Нагорном Карабахе

Степанакерт, 28 мая. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил представитель миротворческого контингента ВС РФ полковник Дмитрий Перепелкин.

По его словам, нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе не зафиксировано. Он также добавил, что российские инженерно-саперные подразделения продолжают осуществлять разминирование территории и инфраструктурных объектов в Карабахе.

«На сегодняшний день проверено 1844 здания, более 657 километров дорог, очищено 2121 гектар территории, обнаружено и уничтожено 25613 взрывоопасных предметов», — сообщил Перепелкин.

Ранее стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел рабочую встречу с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. Главы оборонных ведомств обсудили весь комплекс вопросов, связанных с Нагорным Карабахом и региональной безопасностью.