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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:39
Шоу-бизнес
Вера Алентова попала в черный список Минкульта Украины
17:37
Происшествия
Несовершеннолетний сирота подозревается в растлении малолетней сестры в Крыму
17:37
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон
17:18
США
Белый дом потребовал, чтобы американские корпорации США заплатить за решение миграционного кризиса
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Весь мир
Российские правозащитники помогут семье австралийского аборигена
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Минобороны РФ сообщило о соблюдении перемирия в Нагорном Карабахе

Армия
Минобороны РФ сообщило о соблюдении перемирия в Нагорном Карабахе
mil.ru  /  Минобороны России

Степанакерт, 28 мая. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил представитель миротворческого контингента ВС РФ полковник Дмитрий Перепелкин.

По его словам, нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе не зафиксировано. Он также добавил, что российские инженерно-саперные подразделения продолжают осуществлять разминирование территории и инфраструктурных объектов в Карабахе.

«На сегодняшний день проверено 1844 здания, более 657 километров дорог, очищено 2121 гектар территории, обнаружено и уничтожено 25613 взрывоопасных предметов», — сообщил Перепелкин.

Ранее стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел рабочую встречу с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном. Главы оборонных ведомств обсудили весь комплекс вопросов, связанных с Нагорным Карабахом и региональной безопасностью.

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россия минобороны рф нагорный карабах
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