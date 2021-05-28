Адвокат Сапеги обжаловал отклонение жалобы на задержание россиянки

Минск, 28 мая. Юрист задержанной в минском аэропорту россиянки Софии Сапеги обжаловал последнее решение белорусского суда по поводу задержания клиентки.

Защита россиянки Софии Сапеги снова обратилась в белорусский суд. На этот раз адвокат пытается оспорить решение об отказе в удовлетворении жалобы на задержание клиентки, принятое ранее во время закрытого заседания, писал ФАН.

Девушка была задержана в минском аэропорту вместе со своим молодым человеком Романом Протасевичем — сооснователем Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Ее обвиняют по статье о разжигании розни. Россиянке грозит лишение свободы сроком до 12 лет.