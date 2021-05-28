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28 мая 17:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:39
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Вера Алентова попала в черный список Минкульта Украины
17:37
Происшествия
Несовершеннолетний сирота подозревается в растлении малолетней сестры в Крыму
17:37
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон
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Тимати показал уникальное кольцо для победительницы «Холостяка»

Шоу-бизнес
Тимати показал уникальное кольцо для победительницы «Холостяка»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 28 мая. Известный рэпер Тимати показал фотографию уникального кольца, которое достанется победительнице шоу «Холостяк». Видео подарка он разместил на своей странице в Instagram.

Хип-хоп-исполнитель вспомнил, как к нему пришла идея создать шикарное кольцо для будущей спутницы жизни. Он был убежден еще в самом начале проекта, что подарок для девушки, которая покорит его сердце, должен стать особенным. По этому поводу он решил обратиться к ювелиру, который воплотит в жизнь его задумку с уникальным кольцом.

«По телефону он спросил: 7.7 карат? VVS 1? Ты понимаешь, что такие серьезные вещи дарят, делая предложение?! Он услышал мой ответ и сказал: «Ты сумасшедший». Наверное, в этом мы похожи в подходе. «Я сделаю тебе лучшее кольцо»», — вспоминает Тимати разговор с ювелиром Джейкобом Арабо.

Поклонники пришли в восторг от презента, который Тимати намерен преподнести своей возлюбленной — победительнице «Холостяка».

После расставания с Анастасией Решетовой Тимати стал участником шоу «Холостяк». На телепрограмме за сердце рэпера борются несколько девушек. Финал покажут 29 мая.

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тимати холостяк кольцо
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Все новости / Шоу-бизнес / Тимати показал уникальное кольцо для победительницы «Холостяка»
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