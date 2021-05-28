Тимати показал уникальное кольцо для победительницы «Холостяка»

Москва, 28 мая. Известный рэпер Тимати показал фотографию уникального кольца, которое достанется победительнице шоу «Холостяк». Видео подарка он разместил на своей странице в Instagram.

Хип-хоп-исполнитель вспомнил, как к нему пришла идея создать шикарное кольцо для будущей спутницы жизни. Он был убежден еще в самом начале проекта, что подарок для девушки, которая покорит его сердце, должен стать особенным. По этому поводу он решил обратиться к ювелиру, который воплотит в жизнь его задумку с уникальным кольцом.

«По телефону он спросил: 7.7 карат? VVS 1? Ты понимаешь, что такие серьезные вещи дарят, делая предложение?! Он услышал мой ответ и сказал: «Ты сумасшедший». Наверное, в этом мы похожи в подходе. «Я сделаю тебе лучшее кольцо»», — вспоминает Тимати разговор с ювелиром Джейкобом Арабо.

Поклонники пришли в восторг от презента, который Тимати намерен преподнести своей возлюбленной — победительнице «Холостяка».

После расставания с Анастасией Решетовой Тимати стал участником шоу «Холостяк». На телепрограмме за сердце рэпера борются несколько девушек. Финал покажут 29 мая.