Триполи, 28 мая. Посол США в Ливии Ричард Норланд считает неправильным требование немедленно вывести все иностранные войска и наемников с территории североафриканского государства до проведения президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года.

После формирования переходного Правительства национального единства официальные лица Вашингтона в унисон выступали за вывод всех зарубежных сил с территории африканского государства. Однако спустя два с половиной месяца Белый дом изменил позицию и призывает «сворачивать их присутствие постепенно».

Высказывание посла США в Ливии двусмысленно. С одной стороны, Соединенные Штаты поддерживают ливийский народ и новое правительство в их стремлении избавить государство от вооруженных иностранцев. С другой — Ричард Норланд назвал Турцию важным партнером в политическом процессе в североафриканской стране и упомянул, что для Анкары выгодно консолидировать свои усилия там с Вашингтоном.

Нельзя исключать, что Белый дом придерживается политики, по которой все иностранные силы необходимо вывести из Ливии, кроме турецких.

Анкара на протяжении полутора лет перебрасывала военную технику, боеприпасы и солдат на территорию североафриканского государства, нарушая оружейное эмбарго СБ ООН. Президент Реджеп Тайип Эрдоган все это время прикрывался нелегитимным соглашением с экс-главой триполитанских властей Файезом Сарраджем. Этот документ не имеет юридической силы и до сих пор не признан международным сообществом.

Федеральное агентство новостей /

Переходное Правительство национального единства активно выступает за вывод иностранных сил из страны, в том числе турецких. Ранее глава МИД Наджла Мангуш за подобные призывы подверглась серьезному давлению со стороны боевиков. Активисты социальных сетей запустили хештег #Турция_иди_вон в знак солидарности с министром иностранных дел.