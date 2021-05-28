Посол США Ричард Норланд выступил против немедленного вывода наемников из Ливии

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 мая 17:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:39
Шоу-бизнес
Вера Алентова попала в черный список Минкульта Украины
17:37
Происшествия
Несовершеннолетний сирота подозревается в растлении малолетней сестры в Крыму
17:37
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон
17:18
США
Белый дом потребовал, чтобы американские корпорации США заплатить за решение миграционного кризиса
17:17
Весь мир
Российские правозащитники помогут семье австралийского аборигена
Все новости
28 мая 17:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:39
Шоу-бизнес
Вера Алентова попала в черный список Минкульта Украины
17:37
Происшествия
Несовершеннолетний сирота подозревается в растлении малолетней сестры в Крыму
17:37
Общество
Белорусская «Белавиа» приостановила полеты в Кишинев
17:36
Общество
Директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказал о главном оффроуд-проекте России
17:36
Происшествия
Сотрудники ФСБ разгромили ячейку украинских радикалов в Саратове
17:32
Общество
Мэр Москвы включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок
17:31
Общество
Ростовчан призвали активнее прививаться от коронавируса
17:30
Общество
Ученый оценил опасность вакцин от COVID-19
17:30
Политика
В Польше потребовали компенсации за «Северный поток — 2»
17:30
Африка
Египет и Джибути достигли консенсуса по плотине «Возрождение»
17:27
Происшествия
Буйный уголовник ударом головы «отправил» петербургского полицейского в травмпункт
17:26
Армия
Министр обороны Армении потребовал вывода ВС Азербайджана с территории страны
17:26
Экономика
Официальный курс доллара на 29 мая повышен Центробанком России
17:24
Армия
Лавров рассказал о деталях военного сотрудничества России и Габона
17:24
Экономика
Мурадян рассказал о специфике бизнес-тренинга в России
17:23
Общество
Стриженова мягко поставила на место перешедшего на личности американца Бома
17:21
Общество
Перечислены топ-5 доступных направлений для путешествий в июне
17:20
Происшествия
В Петербурге таксист продал забытый пассажиром смартфон
17:18
США
Белый дом потребовал, чтобы американские корпорации США заплатить за решение миграционного кризиса
17:17
Весь мир
Российские правозащитники помогут семье австралийского аборигена
Все новости

Посол США Ричард Норланд выступил против немедленного вывода наемников из Ливии

Ливия
Посол США Ричард Норланд выступил против немедленного вывода наемников из Ливии
wikipedia.org  /  Monica King / Ambassador Richard B. Norland / Public Domain

Триполи, 28 мая. Посол США в Ливии Ричард Норланд считает неправильным требование немедленно вывести все иностранные войска и наемников с территории североафриканского государства до проведения президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года.

После формирования переходного Правительства национального единства официальные лица Вашингтона в унисон выступали за вывод всех зарубежных сил с территории африканского государства. Однако спустя два с половиной месяца Белый дом изменил позицию и призывает «сворачивать их присутствие постепенно».

Высказывание посла США в Ливии двусмысленно. С одной стороны, Соединенные Штаты поддерживают ливийский народ и новое правительство в их стремлении избавить государство от вооруженных иностранцев. С другой — Ричард Норланд назвал Турцию важным партнером в политическом процессе в североафриканской стране и упомянул, что для Анкары выгодно консолидировать свои усилия там с Вашингтоном.

Нельзя исключать, что Белый дом придерживается политики, по которой все иностранные силы необходимо вывести из Ливии, кроме турецких.

Анкара на протяжении полутора лет перебрасывала военную технику, боеприпасы и солдат на территорию североафриканского государства, нарушая оружейное эмбарго СБ ООН. Президент Реджеп Тайип Эрдоган все это время прикрывался нелегитимным соглашением с экс-главой триполитанских властей Файезом Сарраджем. Этот документ не имеет юридической силы и до сих пор не признан международным сообществом.

Посол США Ричард Норланд выступил против немедленного вывода наемников из Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Переходное Правительство национального единства активно выступает за вывод иностранных сил из страны, в том числе турецких. Ранее глава МИД Наджла Мангуш за подобные призывы подверглась серьезному давлению со стороны боевиков. Активисты социальных сетей запустили хештег #Турция_иди_вон в знак солидарности с министром иностранных дел.

Вернуться назад

сша турция ливия наемники
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 132308 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 51368 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 34914 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 34650 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
Политика 29395 26 мая 2021
Давший Байдену максимальную фору Путин ответил контригрой на «гамбит Протасевича»
Все новости / Ливия / Посол США Ричард Норланд выступил против немедленного вывода наемников из Ливии
Рейтинг@Mail.ru